彰化縣議長謝典林無預警宣布退出國民黨，為政壇入下一顆震撼彈。對此，與謝典林友好的民眾黨主席柯文哲今（1）日自爆，有打電話給謝典林直接跟對方說「你怎麼會這麼衝動？」對於謝退黨，柯文哲也直呼「我也蠻驚訝」。

柯文哲今到高雄出席活動，媒體問及，如何看到謝典林退出國民黨一事，柯文哲直言，「他退黨我也蠻驚訝」，他也打電話給謝說「你怎麼會這麼衝動？」，只能說謝算是年輕人啦，而有人就是很世故，有的人個性就是這樣，「覺得該這樣做，就這樣做」，整體而言，他倒覺得謝是率性的人。