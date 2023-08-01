桃園地景藝術節龍潭展區，陳文泰與龍元宮作品神農龍影。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園地景藝術節青埔展區，黑川互動藝術（胡縉祥、李語豪、韓承燁、蔡秉樺）作品織光。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園地景藝術節龍潭展區，謝騆瑜、上林社區發展協會作品幻之草。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園地景藝術節青埔展區，呂文忠作品送子鳥。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園地景藝術節青埔展區，鍾瓊儀作品轉轉桃花。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園地景藝術節龍潭展區，大西康明、大中正社區發展協會作品石籠網。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園地景藝術節青埔展區，范承宗作品在傘下。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園地景藝術節龍潭展區，蘇盈蓁、龍潭國小作品魯冰花文學花園。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園地景藝術節龍潭展區，瘋設計、元智大學藝術與設計學系、黃琬雯作品「菱動」。（蔡明亘攝）

今年在龍潭大池、老街區及龍潭運動公園規畫「龍潭展區」，展期8月4至20日。（蔡明亘攝）

桃園市長張善政今出席桃園地景藝術節開幕式，邀請民眾在活動期間來桃園「尞尞」。（蔡明亘攝）

桃園地景藝術節邁入第11屆，往年吸引逾百萬遊客到訪，今年以「桃園尞尞」為主題，分龍潭、青埔2大展區，邀國內外18位藝術家，與在地民眾、學校和宮廟帶來逾21件裝置藝術。另規畫表演活動、特展、論壇、社區小旅行及工作坊等，更配合世客博辦理生活劇場、客家千人合唱等，帶領民眾以多元面向認識在地文化。

桃園市長張善政今出席桃園地景藝術節開幕式，今為原住民族日，他也特別穿上圖騰背心向族人致意。他表示，2013年首辦地景藝術節展出「黃色小鴨」打開知名度，已是全台著名品牌活動，今年有許多美不勝收的地景藝術作品，主題名稱「桃園尞尞」在客語意指邀請大家來桃園走走、玩玩。

張善政說，今年在龍潭大池、老街區及龍潭運動公園規畫「龍潭展區」，展期8月4至20日，同時配合即將登場的世客博設置「青埔展區」，展期8月11日至10月15日，盼吸引國內外遊客共襄盛舉，讓地景藝術節邁向國際舞台，成為台灣、桃園的驕傲。

文化局長邱正生指出，今年地景藝術節透過地方命題、地方群策、國際與台灣、在地客家等面向，並以「尞文化」形塑文化共感、「尞國際」連結客家族群、「尞科技」將客家文化與科技結合等理念，展出超過21件裝置藝術作品。

邱正生介紹，龍潭展區邀藝術家與在地社區、學校及宮廟共同創作，包含瘋設計、元智大學藝術與設計學系、黃琬雯的「菱動」；盂施甫、菱潭街興創基地、龍潭里的「池畔律動」；謝騆瑜、上林社區發展協會的「幻之草」；陳文泰、龍元宮的「神農龍影」；蘇盈蓁、龍潭國小的「魯冰花文學花園」；大西康明、大中正社區發展協會的「石籠網」；林彥良、龍潭高中「擁抱燦爛的你-Mr. Cloudy」等作品。

龍潭展區也特別規畫「水織聚落-與水共生的地方開墾故事」特展，以尋找龍潭生命之源為題，述說先民為生存奮鬥，從找水路、尋水田、築水陂、行水路到安居龍潭的故事。

邱正生表示，青埔展區邀請被譽為當代加州潮流美學領袖藝術家史蒂芬·哈靈頓（Steven Harrington），以國際知名的招牌狗狗IP「Mello」為作品；另新生代的客籍藝術家范承宗作品「在傘下」，以紙傘為主題，將紙傘解構、重複與交集，張開三組傘形將各方匯聚於傘下，化為一座能聚集人們入內休憩的裝置藝術；還有原民藝術家瓦歷斯· 哈勇作品「事事如意、豬事圓滿」；鍾瓊儀的「轉轉桃花」；胡縉祥「織光」；潘羽祐「風自遠方來」；李柏鈞「渡海」；黃甯「航向天際」；呂文忠「送子鳥」；徐永進書法雕塑「花開圓滿」等作品。

另工藝中心特別以「來客 奉茶」竹編作品共襄盛舉，最後在青塘園兒童美術館牆面，也有以「客垠」為主題，融合抽象鳥形、數位化建築、桃園人文資訊和客家詩歌等元素的光雕投影。

此外，今年活動也安排一系列大型表演、國際藝術論壇、社區小旅行及藝術工作坊等，並配合世客博特別推薦的「Kitty來做客」、生活劇場、森林劇場、客家千人合唱、龍潭繞時光-幸福散策及龍潭生活工藝SHOWROOM特展等，邀民眾從多元面向認識在地文化。