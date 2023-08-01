非洲國家肯亞提議願率領一支多國警察部隊赴海地維安，聯合國與美國今天均對此表示支持，美國還說會帶頭推動聯合國安全理事會授權執行這項任務。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）對媒體表示：「我們致力尋找資源來支持這支多國部隊」。不過他說，若要具體說明華府可能提供哪些援助，無論是財政或物資方面，目前來說「還為時過早」。

米勒說，美國和厄瓜多將共同起草一項聯合國安理會決議，以授權一支國際安全部隊部署海地。

海地目前正陷入複雜的人道、政治與安全危機，這些危機已經壓垮了羸弱的海地政府和安全部隊。肯亞29日宣布願意領導一支千人的多國部隊赴海地，為這飽受暴力蹂躪的國家維護安全。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天對肯亞願意伸援手表示歡迎；他也鼓勵其他國家能共同努力，特別是海地周遭國家。

路透社報導，雖然快速行動部隊獲得廣泛支持，一些國家都表示有興趣派遣部隊，但在肯亞表態之前，一直未有國家自願帶領部署。

多位外交官表示，美國先前曾遊說加拿大負責帶頭；加拿大和海地都廣泛使用法語。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天被問及有關肯亞的聲明時表示：「我樂見許多其他國家正在投入協助。」杜魯道還說，他正持續與聯合國討論加國能為海地做些什麼。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1120801