彰化警分局花壇分駐所員警日前巡邏發現一對男女騎乘失竊機車，尾隨後在路口圍捕，查獲機車後座乘客蔡姓女子竟是通緝犯，且在其隨身包包起獲安非他命毒品，當時機車騎士劉男疑為護花，聲稱毒品為其持有。警訊後，劉男與蔡女被依竊盜、毒品等罪嫌移送法辦。

花壇分駐所所長鐘翊明指出，該所員警楊朝吉、林靖任執行巡邏勤務時，在彰員路二段鷹眼發現一對男女騎乘的機車為失竊車輛，隨即跟車尾隨及請求支援。

警車追逐至花壇鄉彰員路二段與長昇街口時，斜插在該部失竊機車前，員警並立即下車攔查，隨後查出機車騎士為有多項前科的劉姓男子（28歲），機車附載乘客蔡姓女子（48歲）也是有多項前科，且為台中地檢署發布的《洗錢防制法》通緝犯。

警方隨後又在蔡女隨身包包起獲毒安非他命2小包、殘渣袋2小包及剷管1支，當時一旁的劉男辯稱該毒品為其所有。

警訊後，劉男被依機車竊盜及共同持有毒品案，蔡女被依《洗錢防制法》通緝及共同持有毒品案，均被移彰化地方檢察署法辦。

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