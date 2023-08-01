推動口腔癌防治，新北市衛生局參加台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟舉辦「2023年縣市口腔癌防治力調查」，榮獲「特色成果獎」及「海報網路人氣獎」。提醒30歲以上嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸民眾，及18歲以上嚼檳榔或已戒檳榔的原住民民眾，要養成定期接受2年1次免費口腔黏膜檢查的習慣。

衛生局指出，新北市成年男性2018年嚼檳率為5.3％，低於全國平均6.2％。國中生嚼檳率由2018年1.8％下降至2019年0.56％。根據衛生福利部公布資料，口腔癌於2022年國人癌症十大死因位居第6名及男性十大癌症死因第4名，影響國人健康甚鉅。

衛生局長陳潤秋說明，嚼食檳榔及吸菸皆是導致口腔癌發生之主因，嚼檳榔造成口腔癌的機率為未嚼者的28倍，吸菸造成口腔癌的機率為未吸菸者的18倍。為使將檳榔危害的認知從小養成，新北市藉由「新北電競王」、「菸酒檳防治系列繪本」、與youtuber拍攝拒菸檳宣導影片等創新策略向下紮根。

新北市並與知名插畫家貝果老師合作出版菸、酒、檳防治系列繪本廣受好評，配合轄內圖書館漂書及說故事活動外，更配送至本市國小、幼兒園，期透過寓教於樂的故事內容，協助兒童從小養成菸酒檳危害防制觀念。

健康管理科陳欣蓉科長表示，新北市積極推動口腔癌篩防治工作，結合社區、職場及醫療院所資源，建構完善篩檢網絡。近日針對口腔癌高危險族群發送簡訊提醒定期接受免費口腔黏膜檢查；檢查異常個案也請儘快至醫院接受正確治療。提醒30歲以上嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸民眾，及18歲以上嚼檳榔或已戒檳榔的原住民民眾，要養成定期接受2年1次免費口腔黏膜檢查的習慣。