張鈞甯和費翔曾在2006年合作電視劇《白色巨塔》，兩人日前在大陸「FIRST青年電影展」相遇並合照，張鈞甯大讚：「費老師魅力依舊」，還曬出兩人當年合作《白色巨塔》劇照，張鈞甯直呼：「你果真一點都沒有變！」

張鈞甯日前出席大陸活動「FIRST青年電影展」，遇到過去曾合作《白色巨塔》的費翔，她發文直呼：「昨晚真是最好的相遇啊～從「白色巨塔」到「封神」，費老師魅力依舊...你果真一點都沒有變！」只見張鈞甯頂著俏麗短髮，費翔則著留著濃密鬍鬚入鏡。

張鈞甯曬出當年《白色巨塔》的劇照，台詞剛好就是「一點都沒有變」，恰好呼應心聲，有粉絲留言：「你變美啦」，還釣出張鈞甯回應：「運動！勵志吧」，網友也直呼：「張姐也是魅力依舊」、「費翔一點都沒變，妳也越來越有味道了」，還有人入戲說：「關醫生只是更加成熟了，其她一點沒變呀，還是那麼年輕貌美」、「關醫生有變喔，越來越美」。

費翔和張鈞甯都是演藝圈的顏值擔當，62歲費翔擁有190公分高壯身材、混血帥氣外貌，留著絡腮鬍的他，雖然和剛出道的斯文形象有落差，但帥氣程度依舊不減。張鈞甯則是公認的氣質女神，且肌膚超水嫩還會發光，完全沒讓歲月在臉上留痕跡，看不出是40歲熟女。