台灣桌球好手江宏傑上月底與律師殺到日本開記者會，控訴福原愛不聽從日本法院判決，涉嫌「ABDUCTION（綁架）」，《中時新聞網》曾在Youtube舉行投票，結果92%網友支持江宏傑、8%支持福原愛（總票數：6736票）。而日本週刊報導，此事不只引來兩派網友論辯，也恐讓台日友好多年來的情誼產生裂痕。

福原愛當年頂著桌球天后的身分宣布與江宏傑結婚，兩人分別在日本和台灣舉行夢幻婚禮，跨國婚姻引來矚目，如今兩人感情不再，據日本《Friday》雜誌報導，此事恐像傑尼斯性醜聞，導致旗下新人團體參加世界盃排球賽獻唱的傳統被迫破局一樣，在台日友好長年友好關係中出現裂縫。

此外，據《體育日本》報導，搞笑藝人本根（ほんこん）最近也在自己的Youtube頻道上表示：「在這個日本、台灣關係很好的情況下，知道對方國家也在大肆報導這件事情，讓我很悲傷」，希望兩人能以安全、和平的方式處理這個問題，聽從法院判決。

江宏傑和福原愛2年前結束5年婚姻，近日，江宏傑到女方家鄉開國際記者會，表示福原愛並未遵照日本法院判決，福原愛則在記者會前就發聲明提醒江宏傑不可違反台灣法官要求，對外公開案件內容，聽聞江宏傑在記者會上的控訴後，福原愛更是批評前夫「撕裂家庭」，雙方爭執不下、各說各話。