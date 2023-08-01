雲林縣112學年度共有24國中小換校長，今舉行交接典禮。（周麗蘭攝）

在雲林縣長張麗善逐一唱名下，交接的校長都起立接受鼓掌祝福。（周麗蘭攝）

張麗善致詞時語重心長表示，詐騙案多可說是國家教育失敗。（周麗蘭攝）

雲林縣府今（1日）舉行112學年度新卸任校長交接典禮，初任校長有5人、調任校長19人。縣長張麗善致詞說，現在詐騙案那麼多，騙財、騙色、騙器官、騙國人、騙外國人、騙親人，國家教育政策可說是失敗的，品德教育的價值千年萬年不會改變，這也是雲林縣力推的原因，期盼校長們使品德教育更日常化、生活化。

張麗善致詞表示，每天郵局、銀行、農會都會呈報前一天又阻攔幾個被詐騙，數目字她看得怵目驚心，覺得教育是何等的重要，學校一定要讓孩子知道天下沒有白吃的午餐，沒有不勞而獲的事，要腳踏實地努力付出；品格教育的價值千年、萬年不變，另外如果下一代青年每一個都去做外送的話，未來人才可能也會短缺。

她強調，禮義廉恥品德教育是核心價值，要向下紮根、日常化、生活化，如果能把孩子教到尊師重道，回家就會懂得敬老尊賢，如果孩子對老師語言輕薄不尊重，教育是失敗的，現在社會很多詐騙案，警察不只要管治安、交通，還要防詐騙，國家教育政策可說是失敗的。

她說，品德教育沒教好日後孩子面對社會大染缸可能隨時會動搖，受到誘惑會去詐騙，騙台灣人、外國人甚至是信賴自己的家人、親戚朋友，騙財、騙色、騙器官。她勉勵現場校長們，最重要的目標是培育下一代成為未來可以為國家承擔責任的人才。

雲林縣112學年度共有24國中小換校長，5名初任校長在張麗善監誓下完成宣誓，分別為崇德國中校長張秀琪、興南國小張美慧、建陽國小陳智冠、飛沙國小朱俊達、新興國小孫碧津。

調動的校長有19人包括校長陳彥揚調任辰光國小、李政勳調東興國小、蔡宜芳調公誠國小、許坤真調林中國小、陳錫欽調林內國小、陳茂雄調饒平國小、謝淑媒調二崙國小、盧建勳調中和國小、廖欽祿調大有國小、蔡正龍調民生國小、黃瑞璋調南光國小、黃明旋調僑美國小、郭耀斌校長調石榴國小、林志郎調重興國小、吳清池調橋頭國小、陳仕祥校長調三崙國小、辜明祥調口湖國小、紀麗宏調仁德國小、飛沙國小蔡佩君調口湖國小。

今年退休的校長為崇德國中校長游淑英、新興國小黃洲、僑美國小陳松全、口湖國小郭秀玉、尖山國小許宏男。