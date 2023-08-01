咖哩是深受大眾喜愛的美食之一，尤其夏天吃絕對香口開胃。對此，中醫師王大元表示，咖哩裡的薑黃素對人體帶來許多正面影響，研究證實，其具有抗氧化、抗發炎和提升免疫力的功能，也能減少膽固醇及中性脂肪，甚至可預防老年失智症。但他也強調並非每個人都適合，包括胃部不佳、服用抗凝血藥物及膽道異常族群，都不建議攝取。

中醫師王大元在臉書專頁「元氣中醫師 王大元」發文表示，咖哩除了好吃，適量食用還有益身體健康。他指出，咖哩所含的薑黃素，從中醫角度來看，性味辛、苦、溫，歸肝、脾兩經，能行氣活血、通經止痛和活血化瘀，用來治療月經經閉、腹中氣脹、胸腹疼痛和跌打損傷等。

另外，王大元分享，根據研究證實，薑黃素具有抗氧化、抗發炎和提升免疫力的功能，也能幫助傷口癒合，減少膽固醇及中性脂肪，預防高血脂及動脈硬化，甚至有防止老年失智症的功效。且也可幫助分泌胃液，同時促進口水產生，從而解決食慾不佳的問題。

至於薑黃要怎麼吃比較好？王大元說明，由於其屬脂溶性營養素，不溶於水，因此搭配脂溶性食物效果較佳，建議可在飯後食用，或是在喝入牛奶、優酪乳的前後服用，親油性結構能幫助薑黃素的吸收。他提到，根據世界衛生組織建議，薑黃素每日成人攝取量為0～3mg／kg，若以60公斤成年人來說，每日建議攝取量應不超過180mg。包含上班族群、外食族、時常熬夜的夜貓族都可考慮補充。

不過，王大元提醒，薑黃也不是每個人都適合，由於它對於胃黏膜具刺激性，因此飽受胃炎、胃潰瘍、胃食道逆流困擾的人不建議攝取；具抗凝血功能，因此正在服用抗凝血藥物、月經期或手術前後兩周，都不建議攝取；會促進膽汁分泌，故有膽結石或膽道異常患者，都不建議服用。