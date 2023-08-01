「國民弟弟」神木隆之介則化身神秘二手書店店主。（車庫提供）

兩度獲得日本奧斯卡最佳導演獎的名導山崎貴，推出改編自日本知名童書《小妖怪系列》的電影《GHOST BOOK 妖怪圖鑑》，找來「國民老婆」新垣結衣和神木隆之介擔綱主演，也是新垣結衣婚後第一部電影作品，電影主題曲〈異世界混合盛大舞會（feat. 妖怪）〉則是請來星野源獻唱，是星野源與新垣結衣首次以夫妻身分合作的作品。

星野源與新垣結衣因熱播日劇《月薪嬌妻》假戲真做，於2021年宣布結婚，日前星野源在主持的廣播節目上分享自己沉迷於知名電玩遊戲《薩爾達傳說 王國之淚》，不過玩遊戲卻讓他很疲累，「大概比作曲之類的還要累上3倍左右，似乎是因為我玩《薩爾達》的時候完全沒在呼吸。」他也詢問了新垣結衣的意見，對此新垣結衣表示：「確實你在看電影的時候，也完全沒在呼吸呢。」讓他忍不住笑說：「又要開始禁止玩《薩爾達》了。」

對於製作主題曲〈異世界混合盛大舞會（feat. 妖怪）〉，星野源分享創作這首歌曲的心境，「我想製作一首人類與非人類能夠一起跳舞的樂曲。雖然是一首添加了玩樂和祈禱、跳了就會被詛咒的樂曲，但希望這首歌曲能成為在電影中和主角們一起到異世界冒險的觀眾們的護身符。」電影9月1日在台上映。