籃籃、巫苡萱被爆料買房、感情狀況。（羅永銘攝）

徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱今（1日）出席《天才衝衝衝》開棚記者會。籃籃去年在新莊購入房價大約2千萬的新屋，她今透露每月要繳5、6萬房貸，曾國城擔心她每月房貸壓力大，徐乃麟則表示，現在利率攀升過多，「銀行都搶錢，升的很可怕耶，本來6萬多的貸款現在要付10萬，你說要是你平常的收入就這樣，已經預算好每個月的房貸，結果突然又多一筆支出」。

籃籃在日前舉辦小型入厝儀式，今得知此事的徐乃麟笑虧她怎麼沒有邀請大家，她急忙解釋：「很多東西還沒就位，尤其現在沒有熱水，想要弄好再請大家來」，徐乃麟大笑又不是要去洗澡，曾國城則笑說會自備沐浴乳。徐乃麟、曾國城接著不斷爆料籃籃新房地點、坪數、有6房2廳，都讓她緊張又害羞的連忙否認。

籃籃（左）分享新房，卻一直被曾國城、徐乃麟捉弄。（羅永銘攝）

曾國城聽後，更是稱讚籃籃現在可以買房真的好厲害，接著笑虧籃籃不愧是手上握有7檔節目。開播18年的《天才衝衝衝》，推出IP衍生網路節目《今天衝瞎蜜》，主持班底為張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱走上街頭，與民眾一同挑戰節目中的各項經典遊戲。《今天衝瞎蜜》8月1日起，隔周二晚間8點於《今天衝瞎蜜》官方FB、YouTube平台首播上架。