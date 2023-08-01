國民黨前青年部主任陳冠安再抓包，潘孟安2010年完成的碩論頁22-23，就是完全照搬中山公共政策碩士沈全榮2006年碩論頁13的內容，不只文字幾乎一樣，甚至懶到連錯字都沒改。（柯宗緯翻攝）

國民黨立委王鴻薇指控前屏東縣長、現賴清德競選總幹事潘孟安的高雄師範大學成人教育研究所論文涉嫌抄襲。國民黨前青年部主任陳冠安再抓包，潘孟安2010年完成的碩論頁22-23，就是完全照搬中山公共政策碩士沈全榮2006年碩論頁13的內容，不只文字幾乎一樣，甚至懶到連錯字都沒改。

針對潘孟安論文爭議，高師大今緊急回應，依據審定會議，潘孟安碩士學位論文確實有違反學術倫理瑕疵，但尚未達撤銷學位程度，決議予以書面告誡處分，並請潘孟安收到審定報告書之日起兩個月內完成所有瑕疵更正。

然而，陳冠安今在臉書揭露，其實早在3年前，他就曾在文傳會記者會上揭露潘孟安同篇論文抄襲的問題，當時有記者去問潘孟安是否抄襲，但潘居然連電話都不敢接，結果今天王鴻薇踢爆抄襲後，潘很快就發出3點聲明，聲稱政治力不要進入校園、凌駕學術自由，自己論文具原創性，無抄襲之疑慮。

陳冠安進一步指出，潘孟安說絕無抄襲，更是好笑。他舉例，潘孟安2010年完成的碩論頁22-23，就是完全照搬中山公共政策碩士沈全榮2006年碩論頁13的內容，「不只文字幾乎一樣，甚至懶到連錯字都沒改」。

陳冠安提及，沈的碩論裡將1961年誤植為1661年，因此出現「1661年起內政部開始草擬國家公園法」的文句，加上對日本統治台灣的描述採「日據時代」，而非是民進黨主張的「日治時代」。

陳冠安直言，這不只是錯字、史觀，潘照搬沈的，更關鍵的證據即是國家公園的數量。由於沈碩論是2006年完成，當時確實只有6座國家公園，但後續東沙於2007年、台江於2009年設立。

陳冠安質疑，如果潘孟安真是自己寫的，那於2010年完成的碩論，載明的國家公園數量應當是8座，而非是6座，不可能會出現潘碩論裡「截至目前為止台灣地區共成立六座國家公園」這段文字。

「『截至目前為止』的抄盤手，真是諷刺！」陳冠安狠酸，賴清德副總統，您日前在蔣絜安抄襲案說：對於學倫高標準民進黨從未改變。不知當您的操盤手變成抄盤手，標準會不會改變呢？