農業部長陳吉仲的致詞內容讓網友忍不住狂酸。（圖／翻攝自PTT）

農業部今（1）日正式掛牌，首任部長由原農委會主委陳吉仲出任，他在致詞時激動地喊感謝老天爺，還持續對總統蔡英文表達感謝之意；此舉讓PTT網友全都看得相當傻眼，直呼「噁心」。並直言「這人是有多愛當官啊」。

陳吉仲致詞時表示，能夠成立農業部，要感謝總統蔡英文、副總統賴清德及歷屆（行政）院長的努力，如今有農民保險和老農津貼，農民福利體系已完整建立，農田水利會升格公機關後，不只能讓農民有水可用，連灌溉區外也能服務。

陳吉仲強調，接下來農業部會努力讓農民生產成本降低，並針對氣候變遷調適策略進行推動，讓農業和國家永續，農村才能成為安居樂業的場域，並在最後又說「今天坦白跟各位報告，身為第一任農業部長，要特別感謝民進黨執政，在蔡英文總統底下，讓一個鄉下孩子可以有機會來擔任部長位置。」

對於陳吉仲的就任農業部長發言，PTT鄉民在《八卦版》紛紛留言表示，「噁心」、「直接不演」、「每件事都搞砸，然後一直升，讚讚」、「沒部長缺沒關係，升格給你當」、「沒能力當更大的官, 只是帶來更大的災難」、「真的是太噁心」、「選擇比努力更重要 現在加入還不遲」、「這人是有多愛當官啊」、「感謝黨，哈哈哈，綠共完全不演了」