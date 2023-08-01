台灣大哥大合併台灣之星恐卡在「家大業大」，公平會日前指出台灣大旗下有momo，恐藉由併購客戶資料，在異業上產生市場集中度問題。台灣大總經理林之晨今天表示，與momo（富邦媒）都是上市公司，也很努力遵守個資法，若有個資外洩，NCC早就列入查核告發，公平會的長官有這個見解，讓他們「很受傷」。

由於公平會有疑慮，表示還需要更多實證與資料審理，現在公平會業務單位還未做出評估建議，上述合併後集團內競爭優勢調查 ，如無法在時間內完成，就得延長，最晚可 能拖到11月初，才能看到結果。林之晨對此表示，應該就是幾個月的差距。

遠傳併購亞太電信前日獲公平會點頭後，另一案台灣大哥大併台灣之星案也在7月中送件，不過公平會表示，「台台併」與「遠亞併」有差異之處，主要是台灣大集團內有很多子公司，是否可能藉由併購 的客戶資料，在異業上產生市場集中度問題，需要花一點時間去了解 ，如果審不完可延長60工作日，最晚11月中前出爐。

台灣大在2021年底宣布與台灣之星合併，之後啟動相關程序。公平 會是在7月11日受理這件結合案，依《公平交易法》規定，主管機關30個工作日內要完成審議，必要時可延長60天。因此台台併為最快8月底可看到結果，實際則可能不會那麼快。

公平會副主委陳志民說明，台灣大案子屬於通信業的水平結合，審 理上與遠傳案差異不大，但也有「差異之處」。差異之處在於台灣大集團擁有電信、電商、遊戲，業務多元，讓「台台併」顯然有更多需考慮地方。

陳志民指出，除了水平方面(同業)市場集中度問題，由於台灣大集團內有不同異業子公司，像是電商 平台momo。台哥大合併台灣之星後，取得其大筆客戶資料、交易數據，是否可能分享給集團內子公司，讓它們拿到競爭武器，有利排除競 爭對手，取得市場集中優勢地位，需要多一點時間了解。