敬老愛心卡結合台鐵局擴大服務範圍，1日起可在台鐵大新竹地區共20站使用，只要起、迄站其中1站為新竹區域，單趟次最多補助乘車票價50元，剩餘車資差額則由悠遊卡錢包內儲值金額支付。縣長楊文科到竹東火車站視察，遇到多名居住橫山的長輩，持敬老愛心卡相揪搭火車到竹東買菜。

新竹縣的敬老愛心卡補助竹縣65歲以上民眾、55 歲以上原住民及領有身心障礙證明者搭乘客運、計程車及台鐵，每月核發補助上限為500元，限當月使用，不得累計至下個月。

即日起使用敬老愛心卡搭乘台鐵，起迄其中1站為新竹區域，單趟次最多補助乘車票價50元，剩餘車資差額則由悠遊卡錢包內儲值金額支付，可搭乘的車種包含區間車及「有發售無座位票」的自強號及莒光號。

台鐵在新竹地區的站點包含西部幹線的北湖、湖口、新豐、竹北、北新竹、新竹、三姓橋、香山，以及內灣支線的竹中、上員、榮華、竹東、橫山、九讚頭、合興、富貴、內灣、千甲、新莊，還有六家支線的六家站，其中新竹縣轄內即有14站、新竹市6個站。

社會處長陳欣怡提醒民眾，持有敬老愛心卡搭乘台鐵，不可搭乘具專屬性及不發售無座票的列車，如觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他台鐵指定列車。