苗栗縣政府歲入、歲出自2016年起到去年2022年，已經連續7年有11.6億元到20.2億元歲計賸餘，苗栗縣議會1日舉行臨時會，不分黨派議員關心縣府負債、還債情況，審計單位則建議縣府增加還債速度。縣長鍾東錦認為，苗栗要建設、社福與還債，他認為應該顧及全局穩定還債較適當，盼中央體諒困境，可免除重大建設配合款。

苗栗縣議會1日臨時會，審計部苗栗縣審計室主任郭麗玲報告縣府去年歲入、歲出情況。她表示，苗縣去年歲入決算278億3825萬元，較預算數增加5億8789萬元，主要是稅課收入、罰款與賠償收入、收回以前年度歲出等較預計增加。

歲出部分決算審定258億元1167萬元，較預算數減少12億129萬元，主要是按業務實際需要減少支付或撙節支出、善營工程或採購財務結餘等。審定歲入歲出賸餘20億2658萬元，連同債務舉借85億7520萬元，總計106億178萬餘元，經償還債務88億2003萬元後，上有收支賸餘17億8175萬元。

郭麗玲說，苗栗縣總決算從2016年起到去年，已經連續7年有11億6079萬元到20億2658萬元歲計賸餘，顯示近年來財政已有改善，但縣府平均每年支付利息用費高達4.76億元，因應金融市場利率不斷調升，她建議縣府適度提高還款額度，縮減償還期程。

縣議員陳光軒表示，能夠努力償還債務是好事，但苗栗近10年幾乎沒有社會福利可言，因為已經到達舉債上限，有關地方社福提案，包括生育津貼提升、65歲長輩裝假牙等政策，都被中央以非法定社福支出駁回，他認為中央對社福應該適度放寬，否則「前人所挖出來的坑，後人完全沒有辦法補得回去」，苗栗人永遠沒有社福。

縣議員余文忠、鄭秋風則認為中央統籌分配款分配不均，對苗栗縣根本不公平。鄭秋風說，苗栗稅收每年屢創新高，統籌分配款卻低於其他縣市，苗栗簡直是「3等縣市3等國民」。

余文忠也舉例，財力分級同為第5的縣市，統計2006年至2022年，苗栗縣稅收高達3845億元，獲配統籌分配稅款及一般性補助款1866億元，比率48.53％，而嘉義縣稅收875億元、屏東縣稅收2418億，其獲配比例分別為257.49％、137.47％，都遠高於苗栗獲配比例，相當不合理。

議員曾美露、徐功凡、邱毓興、曾玟學等人也提出討論，盼苗栗背負負債縣市的惡名能早日去除。

郭麗玲則說，縣府連續7年有歲計賸餘，若縣府加速還債，讓中央看見縣府誠意，相近透過審計部反映，中央會願意釋放更多福利補助。

鍾東錦表示，站在縣府跟他的立場，有很多建設、社福必須推動，他舉例苗縣警局遷建案，中央允諾補助14億多元，縣府得自籌5、6億元，對中央而言可能是小錢，但對苗栗財政卻是龐大壓力。

鍾東錦說，如果要用中央的「數字遊戲」，苗栗可能30年毫無社福可言，但不分黨籍民代都得對鄉親有所交代，別的縣市該有的福利，他認為不該唯獨苗栗沒有。

鍾東錦表示，若財政許可，他當然樂見加速還債，但地方要有社福、要有建設，還要還債，相當不容易，因此他認為還是顧及全面，照既定期程穩定還債比較妥當，盼中央能體諒縣府困境，也希望地方可不分黨派共同為苗栗發聲，呼籲中央降低或免除地方建設配合款。