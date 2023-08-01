胡瓜（右）、葉欣眉都忍不住拭淚。（衛視中文台提供）

胡瓜、葉欣眉帶領來賓、工作人員一起向觀眾揮手道別。（衛視中文台提供）

葉欣眉、胡瓜合作搭檔13年。（衛視中文台提供）

胡瓜、葉欣眉主持的衛視中文台《歡樂智多星》，因為迪士尼集團退出台灣，旗下的衛視中文台、衛視電影台、國家地理頻道等11頻道都將陸續退出台灣。《歡樂智多星》在日前錄製最後一集，葉欣眉的真情告白，讓胡瓜也忍不住感傷的流下男兒淚。

胡瓜坦言一直都對葉欣眉感到自責，他覺得節目曾入圍過幾次主持人獎，但都可惜沒有拿到金鐘獎，他略帶哽咽的說：「我也希望跟欣眉繼續努力完成這件事，她是我最好的一個搭檔！」本來還強忍住淚水的葉欣眉聽到這句話後，感動到眼淚直接潰堤流下，她邊哭邊說：「13年對我來說真的很久，這是一份很深刻的感情！」真誠的感言讓胡瓜被感動的流下男兒淚，「今天本來不想哭，但看到葉欣眉突然就讓我想哭，就覺得她將來生活可能會困頓啦！」讓原本溫馨感動頓時變成全場爆笑，連葉欣眉立刻都破涕為笑。

胡瓜說，自己在衛視中文台主持節目到今年剛好20年，20年的日子感謝曾經一起參與過的所有人，尤其很多曾經一起打拼的工作人員都在最後一天錄影回娘家，20年共播出4000多集節目，送出獎金3000多萬，也感謝觀眾朋友一直以來的陪伴，胡瓜還帶領所有人對鏡頭前觀眾深深一鞠躬表示感謝。

胡瓜在最後一集時，特地換上正式禮服，好好跟觀眾道別，而這一集製作單位特別找來跟節目有淵源的小甜甜（張可昀）、舒子晨、游小白擔任來賓，其中小甜甜是《歡樂智多星》前身《歡樂幸運星》節目幕後工作人員，當時的她除了要找觀眾進棚參觀節目錄影、訓練藝人如何玩遊戲，還得在節目空檔搞笑取樂觀眾讓現場氣氛熱絡，藉此發現自己的才能，從幕後轉幕前出道成為藝人。

演員游小白，當初也是節目工作人員，而且還是他把葉欣眉帶到節目，讓葉欣眉成為主持人的貴人。葉欣眉回憶，當時本來是要到製作單位的另個節目去領酬勞，被游小白叫住，撿起地上樹葉要葉欣眉賣給他看，還說賣好就有工作，葉欣眉雖然心裡覺得怪怪的，但還是賣力演出，讓她順利成為《歡樂智多星》的一員。而舒子晨則是節目有史以來最高獎金得主，她曾經與大根及唐從聖三人聯手搬走45萬獎金，成為獎金榜冠軍。