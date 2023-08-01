彰化一名沒打新冠疫苗的62歲邱姓老翁，確診後病情急轉直下，前後住了25天加護病房，歷經5次血漿置換術才得以續命，醫師表示，不要輕忽疫苗的重要性，還是呼籲沒打疫苗的民眾要施打疫苗，以降低重症機率。

邱姓老翁身體相當「勇健」，過去沒有慢性病史，在疫情期間從沒施打過新冠疫苗，沒想到7月初的時候確診，送到醫院沒多久就昏迷，在加護病房待了25天，他感慨說，身邊親友沒打也沒事，所以他也沒特別想打，經歷這次他會儘快去打。

彰化醫院加護病房主任林文培表示，邱姓老翁到院沒多久病情急轉直下，除了發燒之外，還有雙肺浸潤極重度呼吸窘迫等，插管後必需仰賴呼吸器，他解釋病情之所以如此嚴重是因為「細胞激素風暴」(cytokine storm)，也稱為「免疫風暴」。

彰化醫院顧問醫師黃伊文解釋，「細胞激素風暴」是指人體免疫系統出現過度的防禦，免疫系統與入侵身體的病菌作戰時，過度反應攻擊，引發大量的「細胞激素」，這樣的情況會讓細胞激素不僅殺死病菌而已，會敵我不分通殺，導致自身器官損傷或衰竭。

通常會攻擊肺泡，甚至肝、腎、心臟、大腦等器官，嚴重的話會在幾小時內就致命，有些青壯年過去沒有慢性病史，這些真正猝死的原因都不是新冠病毒，而是「細胞激素風暴」引起的免疫失控。

黃伊文說，由於邱姓老翁的血漿中充斥著不好的抗體、細胞因子，前後換了5次5萬cc的血漿，避免細胞激素持續惡化，才從死神手中搶回一命，他認為疫情或許還有機會增溫，呼籲沒打過疫苗的人還是要施打，多一點保護力，也降低重症的機率。