若探究HBM各世代差異，主要以速度做細分。除了市場已知的HBM2e外，在進入HBM3世代時，產業出現較為混亂的名稱。

TrendForce特別表示，目前市場所稱的HBM3實際需細分為兩種速度討論，其一，5.6~6.4Gbps的HBM3；其二，8Gbps的HBM3e，別名HBM3P、HBM3A、HBM3+、HBM3 Gen2皆屬此類。

目前三大原廠HBM發展進度如下，兩大韓廠SK海力士(SK hynix)、三星(Samsung)先從HBM3開發，代表產品為NVIDIA H100/H800以及AMD的MI300系列，兩大韓廠再預計於2024年第一季送樣HBM3e；美系原廠美光(Micron)則選擇跳過HBM3，直接開發HBM3e。

HBM3e將由24Gb mono die堆疊，在8層(8Hi)的基礎下，單顆HBM3e容量將一口氣提升至24GB，此將導入在2025年NVIDIA推出的GB100上，故三大原廠預計要在2024年第一季推出HBM3e樣品，以期在明年下半年進入量產。

觀察AI伺服器(AI server)所用的加速晶片，其中輝達(NVIDIA)Server GPU市占最高。然而，單張2萬~2.5萬美元的H100/H800，一台AI伺服器建議配置約為8張卡，也使得總體擁有成本(Total Cost of Ownership，TCO)大幅提升。TrendForce觀察到，各雲端服務業者(CSP)雖然仍會向NVIDIA或超微(AMD)採購Server GPU，但也同步進行自研AI加速晶片的計畫，欲擺脫對NVIDIA與AMD的依賴。

除了已行之有年的Google TPU與AWS Trainium和Inferentia外，Google與AWS正著手研發次世代自研AI加速晶片，將採用HBM3或HBM3e。TrendForce表示，其他包含北美及大陸的雲端服務業者亦有相關驗證進行中，預期未來AI加速晶片版圖競爭會更加激烈。