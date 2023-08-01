張文賢曾擔任法式主廚多年，回台南成立「威廉手制千層」，疫情期間靠著「微型創業鳳凰貸款」資金援助度過難關。（雲嘉南分署提供／張毓翎台南傳真）

六年級生張文賢，曾在北部法式餐廳擔任主廚多年，回到台南創業後，看見健康甜點的商機，去年以自身好手藝「減糖千層蛋糕」，卻苦無購買設備、行銷宣傳的資金，經申請勞動部的微型創業鳳凰貸款，不僅克服疫情衝擊，近來以市集擺攤、網路訂購再面交的模式，初期試賣便獲好評。

勞動部雲嘉南分署2017年4月以來，已協助1.1萬名創業者取得創業資源、核貸金額高達4億元，其中又以中高齡民眾申請貸款占6成以上。

熱愛料理及手作甜點的張文賢，回台南後發現雖各家千層工作室林立，但仍有供不應求、不易訂購的狀況，且國人健康意識抬頭，他也看見商機以「減糖千層蛋糕」打入甜點市場，去年於台南成立「威廉手制千層」，藉由不設立店面的行銷模式，將裝潢等成本回饋在食材上。

張文賢說，事業正要起步之際，卻遭逢新冠疫情的打擊，無法再到市集擺攤且甜點非生活必須品，顧客的消費力急速下降，他發現為了經營品牌，需擴大原先的產品項目，在朋友轉知下申請勞動部的微型創業鳳凰貸款，除了成功獲貸購置烤箱、攤車及廣告行銷費用，也透過許多創業課程，學習經營管理、成本控管的知識。

雲嘉南分署長劉邦棟說，張文賢在46歲才開始創業，靠著一股堅定的決心和毅力，面對創業挑戰，雲嘉南分署從中委派專業顧問多次指導市場行銷、財務分析、員工管理等相關知識，鼓勵其他想創業的民眾勇敢邁出步伐。