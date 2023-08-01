苗栗縣政府1日舉行縣務會議，會中苗栗縣長鍾東錦指示解決台3線噪音汙染、偏鄉交通需求等問題，並與地方公所合作增設充電樁，以全面提升交通便利性，滿足鄉親的各種需求。

因應中央即將推動「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」公布實施，苗栗縣政府盤點路外公共停車場管理機關提報設置數量，工務處長古明弘說明，目前僅有後龍、巨蛋、苗栗特色館等單位申請。

為推動綠色運輸、達成淨零轉型標，提升苗縣公共充電樁數量，方便電動車駕駛充電行駛，縣長鍾東錦會中請頭份、竹南、苗栗市等需求量大的市鎮公所積極申請配合。

另外，鍾東錦提到，台3線沿線居民深受噪音汙染困擾，指示編列預算加裝氣密窗隔絕噪音，讓長輩寧靜生活，睡覺也不受噪音干擾。目前工務處已編列明年預算，將先針對噪音汙染嚴重的南庄鄉、三灣鄉、獅潭鄉優先辦理，大湖、卓蘭等則將依執行要點辦理。

針對國發會呼籲縮短大眾運輸城鄉差距，鍾東錦認為，運量低的區域，應由縣府積極協助尋找替代交通工具，如推動幸福巴士、幸福小黃，保障偏鄉民眾行的權利。

工務處說明，目前苗栗縣有營運中的幸福巴士鄉鎮，包括泰安、卓蘭、三義、南庄、竹南，正持續協助其他鄉鎮市申請，因應各鄉鎮所提的路線、車輛、車種需求，輔導公所提案，以完善偏鄉交通問題。