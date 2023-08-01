國中生胸腹痛長達1年，在豐原醫院檢查，確診罹患胃潰瘍。（豐原醫院提供）

台中市張姓國中生出現胸腹痛症狀長達1年，四處求診未果，轉往豐原醫院進行檢查後，確診罹患胃潰瘍，經專業評估，用藥治療兩周後，疼痛情形大幅改善。醫師指出，青少年因課業壓力、飲食及生活習慣不規律，易引起胃潰瘍，建議日常中避免攝取刺激胃酸分泌食物，如咖啡、可樂等，以及辛辣或油炸食品，才能保護胃部健康。

豐原醫院小兒肝膽腸胃科醫師黃伃㚬表示，大部分胸腹痛可藉由詳問病史及理學檢查做出診斷，少部分需要進一步檢查。因患者本身BMI高達32.4、有中度肥胖情形，加上其他相關症狀及飲食習慣的問題，排除心因性胸痛，進而懷疑是腸胃道疾病所致，經由胃鏡檢查發現胃部有多處潰瘍及胃食道逆流的情形，在給予藥物治療後，症狀便逐漸改善。

黃伃㚬指出，青少年因課業壓力、飲食及生活習慣不規律，都容易引起胃潰瘍，建議日常中避免攝取刺激胃酸分泌的食物，如咖啡、可樂、汽水、甜食，還有辛辣或油炸的食品等。

此外，三餐定時並養成細嚼慢嚥的良好習慣，才能保護胃部健康。她也呼籲，勿輕忽孩子的主訴，若家長發現孩子有持續不舒服的症狀，都應及早就醫、找出病因，盡早進行適切治療。