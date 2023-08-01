前台日桌球夫妻檔江宏傑、福原愛從鴛鴦成怨偶，離婚2年風波仍不斷，上月27日江宏傑在日本召開國際記者會，向前妻福原愛喊話履行日本法院的裁判，而福原愛主張「日本司法尚未確定」，雙方陷入僵局。過了5天，今（1日）江宏傑在臉書寫下「繼續加油」，粉絲紛紛留言鼓勵。

江宏傑1日在臉書轉發台灣桌球男團殺進世大運金牌戰的新聞，高興地寫道：「太帥，繼續加油」並標註「#世界大學運動會」，看來他忙著處理煩悶的家務事之餘，沒有忘記關心台灣體育大事，網友紛紛留言：「全力支持小傑和選手們在各自的戰場都能償得夙願，加油」、「小傑也加油」、「老大也要加油。」

江宏傑為台灣桌球男團加油。（圖／江宏傑臉書）

江宏傑27日在兩位律師的陪同之下，在日本開記者會控訴福原愛涉嫌「ABDUCTION（綁架）」，希望她能遵守法院判決，講到一半還忍不住落下男兒淚，讓人看得頗為同情；不過福原愛委託台灣律師發5點聲明回擊，強調「日本的裁定只是暫時處分，並不是最後的判決」，且雙方的律師窗口一直都有聯繫，「並無江宏傑所言完全無法有對接窗口。」此外，福原愛痛批江宏傑召開記者會「完全違反臺灣法官在開庭時的諭示」，不但製造高衝突，也是刻意撕裂家庭關係，盼望江宏傑能成熟的面對離婚。

離婚風波延燒後，引發台、日兩方高度熱議，日媒更指出，福原愛因被江宏傑指控「ABDUCTION（綁架）」，已涉及違法，雖然福原愛否認到底，但日本電視台暫時不敢再請她，演藝事業受到影響，而《中時新聞網》調查民意，在總票數約為6736票的情況下，92%網友支持江宏傑，僅8%支持福原愛。