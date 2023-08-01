為鼓勵市民多利用格外品、全食材，減少浪費，並採用在地、當季食材，減少碳足跡，高雄市政府環保局與國立高雄餐旅大學聯合舉辦「112年首惜廚師惜食料理食譜暨教案甄選-高雄市初賽」，比賽結果揭曉，【料理食譜組】特優獎由國立高雄餐旅大學李志頡同學勝出，【惜食教案組】特優獎由國立高雄餐旅大學江敏惠及許榮麟老師勝出，優勝者將參加9月16日在醒吾科技大學舉辦「112年首惜廚師」全國總決賽。

審查委員評分料理過程。（圖／高雄市環保局）

高雄市環保局舉辦「首惜廚師甄選活動初賽」，4月28日開放報名後，各界反應相當熱烈。「料理教案組」參加者有家庭主婦、幼兒園老師、大學教授等來自不同專業領域的達人；「料理食譜組」亦有家庭主婦、就讀餐飲相關科系的高中及大學生、倉儲業及養殖業者各路業菁英參加。

參賽者向審查委員說明食譜理念。（圖／高雄市環保局）

「料理食譜組」採二階段選拔，第一階段先由學者專家進行書面審查，遴選十名優秀的參賽者，再進入二階段實際料理的評選，參賽者必須施展精湛的烹飪技巧，將在地食材發揮極致，烹調料理至多3道美味佳餚，同時兼顧「食物全利用」減少浪費食物的理念。

蔬果熬湯，味鮮甘甜。（圖／高雄餐旅大學）

「料理食譜組」特優作品（料理名稱：惜食有時）令評審印象深刻，其創作的食譜兼顧營養健康，以當地、當季生產的食材，做出色相味俱全的料理。評審認為，該作品達到「全食材使用」，廚餘量少，展現食材原始滋味，符合綠色、低碳飲食訴求，因此雀屏中選。

高餐大餐飲廚藝科五專三年級的李志頡善用吳郭魚奪冠。（圖／高雄餐旅大學）

至於「惜食教案組」則採書審選拔，特優教案短片（教案名稱：惜食從零開始）參賽者結合惜食觀念，從引導學生認知永續飲食的議題，到探討環境與惜食之間的關係，再融入實作，在學習中將知識連結，化為生活行動，最後尤其是惜食金句：餐餐吃剛好、剩食助人飽 、零廚餘最好，引發共鳴獲得評審一致好評。

高餐大江敏惠及許榮麟老師教案組榮獲特優。（圖／高雄餐旅大學）

初賽揭曉，由高雄餐旅大學廚藝學院曾裕琇院長、高雄餐旅大學附中曾河嶸校長、環保局許錦春簡任技正等人頒發獎金獎狀給優勝者，在初賽脫穎而出的特優得獎者，將於9月16日在醒吾科技大學舉辦「112年首惜廚師」全國總決賽。

吳郭魚的魚鱗富含膠原蛋白酥炸後美味可口。（圖／高雄餐旅大學）

環保局張局長瑞琿表示，透過「首惜廚師-惜食料理食譜暨教案甄選活動」提高民眾對食物浪費問題的關注，鼓勵民眾思考飲食習慣與環境保護之間的關聯，全利用食材及不排格外品，從源頭減少食物浪費；而多吃在地、當季食材，可以降低碳排放，透過此甄選活動號召市民共同落實節能減碳、淨零綠生活。