高雄市一名34歲陳姓男子去年至二手車行求職，老闆則以每月2萬5千元，向其租借存摺、金融卡供公司轉賬用。陳男在已知帳戶可能被不法利用的前提下，卻仍對價出租，導致周姓男子損失將近88萬5千元。橋頭地院經審理，最終依洗錢防治法判處3月徒刑，併科罰金2萬元。

根據判決書，詐騙集團於2022年6月下旬通過Line誘導周男進行期貨投資，而周男也將88萬5千元匯款至詐騙集團所制定的帳戶。為降低風險，詐騙集團因此四度轉匯金流帳戶，藉此製造斷點隱匿金流去向，而陳男的帳戶，正是詐騙集團所使用的第四層金流轉匯戶頭。

嘉義警獲報循線查知實情。陳男接受警詢時否認犯行，並稱其應徵二手車買賣的工作，當時老闆讓其借出存摺給司轉帳使用，因考慮本身領的是月薪，並非出租存摺的代價，因此他並不了解會把帳戶拿去做壞事等語。

根據警方調查，員警通過陳男與車行老闆等人的對話群組，發現陳男與詐騙集團試圖串供、刪文記錄。橋頭地院接手審理時，陳男坦承犯行，且與周男達成共識調解約定分期賠償3萬元，周男為此具狀請求法官從輕量刑。

橋頭地院經審理，認定陳男確有助長犯罪，使得詐騙集團成員得以逍遙法外並造成社會危害。法官審酌，陳男並無實際參與詐欺取財、一般洗錢的犯罪行為，且兼衡其大學畢業、無業、未婚，無子女等情狀，最終判處3月有期徒刑，併科罰金2萬元。