但匯率方面，新台幣則是延續貶勢，上半場收31.507元，貶值7.7分。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，AI概念股這波漲勢已大，出現拉回修正為正常走勢，且目前台股指數僅落於5日均線之下，仍穩於月、季、半年線之上，多頭趨勢仍未受到破壞，可觀察近日AI概念股走勢是否能盡速扭轉近日下跌趨勢。

廖炳焜說明，上周美國科技巨頭公布財報表現均有亮點，特別是在AI領域的資本支出均有所提升，也部分摒除市場認為AI走入泡沫的疑慮，本周AI將持續會是市場焦點，包括亞馬遜、超微、高通等都將公布財報，若財測亮眼，AI多頭行情可望持續下去；另外，蘋果也將於本周公布財報數據，在新機即將推出之下，市場預估iPhone15今年的組裝量可達8400萬台，有助於蘋果供應鏈投資氣氛。

盤面上，台積電收在567元，上漲0.35%；AI概念股振幅劇烈，緯創(3231)、技嘉(2376)今日振幅都在8%以上，股價收在135元、319元，下跌4.59%、上漲1.59%，廣達則是收在237元，下跌0.63%，振幅超過7%以上；面板族群多頭氣盛，群創(3481)收在17.15元，上漲3%、友達(2409)收在20.95元，上漲1.21%。

從經濟數據來看，廖炳焜分析，國內經濟呈現「外冷內熱」，主計處公布第二季GDP年增1.45%，主要受到出口及投資不如預期的影響，較5月預測數大減0.37個百分點；另一方面，國發會發布6月景氣對策信號綜合判斷分數為13分，較5月增加1分，顯示國內景氣止跌跡象略浮現，其中，製造業廠商最新對未來六個月展望指數大幅回升6.7個基點至44.9，預估通膨降溫、升息趨緩、下半年新品備貨需求啟動，加上AI應用需求效應持續發酵，台股基本面可望持續轉佳，有利股市延續多頭。