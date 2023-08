楊乃文將推出新專輯《Flow》。(亞神音樂提供)

楊乃文將推出新專輯《Flow》,她化身為「夢幻的樂團主唱」,聯名華語樂壇經典與新銳10組音樂人如伍佰、黃貫中、落日飛車、佛跳牆、傻子與白癡、I Mean Us、JADE、凹與山、守夜人、Crispy脆樂團,10組音樂人以「楊乃文」為命題,為她量身訂作詞曲、並親身參與錄製,在這些歌曲中,聽得到各個樂團原本的特色,又能在這樣的命題下產生出新的思維。

楊乃文表示,以往她沒有為專輯設定過「主題」,所以這次與10個不同樂團合作的企畫,是一項很特別的嘗試,「我想要跟不同的音樂人一起玩一些東西,因為有一些歌或一些曲風,如果我單獨放在自己的專輯裡,它不見得這麼適合,可是如果是跟某一個團體合作的時候,這樣的曲風放在我身上就不會很奇怪了」。

在專輯中與楊乃文合唱歌曲的黃貫中,對這次合作感到開心,「我們經常會在很多不同的場合看到對方,她的人跟她的音樂一樣,很有自己的個性,也有自己的魅力,一直以來都沒有機會跟她合作,更不要說在同一首歌裡面出現。她是我很欣賞的音樂人,很期待出來有很好的效果,我很喜歡這首歌,也希望大家會喜歡。」

楊乃文上周在音樂節首度演唱新單曲〈A Dream of Bonnie and Clyde〉,歌迷不僅製作布條向她敲碗巡迴演唱會,還改編歌詞,把「I wanna do」改為「I want you」向她示愛。唱到〈推開世界的門〉這首歌時,歌迷又高喊「乃文推倒我吧」、「楊乃文,踩我」,讓她啼笑皆非。