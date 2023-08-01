遺產分配不均，經常會爆發家庭戰爭，一名網友日前表示，家中親戚在討論分家產，打算均分給長男、次女，但又覺得長子要奉養父母，所以要兒子養兩老，結果兒子暴怒，當著父母及親戚長輩面前說父母也要均分，一個去給女兒養，且過去的那個死也不會拜，話講完就甩門離開。

原PO日前在PTT透露，長輩認為現在男女平等，財產該平均分配給兒子、女兒，可是又覺得身為家中長子，就該奉養父母，所以要兒子養他們，結果兒子聽了大爆炸，失控地在父母及親戚、長輩面前罵，財產要平分，父母也要平分，要兩老自己挑一個去給女兒養。

不只如此，原PO表示，兒子還放話過去給女兒養的，就算死也不會去拜，他只會養跟拜留在這邊的長輩，撂下話後就摔門離開，留下一群傻眼的長輩，女兒那邊似乎也從頭到尾都沒說話。

原PO表示，女兒已經出嫁了，女婿家也有父母，一個娘家的老人跑去跟女婿住根本拉不下臉，父母都七老八十了，還活生生地要把夫妻硬拆開來，感嘆家務事難斷，不知有沒有最佳解法。

文章PO出後，許多網友都挺兒子，紛紛留言「合理，扶養本來就該平分吧」、「很公平啊，好處平分，屎缺也要平分」、「要養的多分點是理所當然，先講好才對」、「平分？搞這齣基本上已經很難看了」，但也有網友說「沒遺產就不養父母了嗎？」、「不要期望子女照顧，自己存夠錢請外勞或住養老院才是正途」。