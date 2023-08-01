花蓮壽豐鄉、鳳林鎮及光復鄉的硬質玉米受上周連日大雨影響，出現果穗劣化、發芽等受災情形。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮中南區農作物上周遭杜蘇芮颱風外圍環流重創，其中鳳林鎮、玉里鎮二期西瓜因淹水受損，中央已立即啟動現金救助，每公頃6.2萬元，不過縣府仍持續關注其他地區農損，發現壽豐鄉二期西瓜、硬質玉米、鳳林鎮、光復鄉硬質玉米及玉里鎮二期水稻（幼稻）損害程度均達現金救助標準，將提報中央爭取，減輕農友損失。

杜蘇芮颱風外圍環流挾帶超強雨勢，花蓮中南區鄉鎮3天降下破千毫米的驚人雨量，鳳林鎮及玉里鎮二期西瓜田因淹水，導致瓜果植株有根系、葉面受損情況，災損嚴重，農業部長陳吉仲上月28日赴瓜田勘查災損後，當天晚上火速公告兩地區為辦理西瓜杜蘇芮颱風農業天然災害現金救助地區，救助額度每公頃為6萬2000元，受理期限即日起至8月7日止。

除了鳳林鎮、玉里鎮的西瓜有災損，壽豐鄉的西瓜田區也出現部分植株死亡、葉片萎凋等情況，經縣府農業處與花蓮區農改場、農糧署東區分署等單位於昨天前往現勘，發現被害面積約120公頃，損害程度30％，已達現金救助啟動標準，將提報農業部爭取公告農業天然災害現金救助。

農業處長陳淑雯指出，除了西瓜，壽豐鄉、鳳林鎮及光復鄉的硬質玉米，跟玉里鎮的秧苗都有傳出災情，昨陸續前往4處勘災，發現玉米果穗出現劣化、發芽等情況，二期水稻（幼稻）則有葉片白化、黃化與基部褐化等受災情形。

陳淑雯表示，經統計評估，硬質玉米部分，壽豐鄉受害面積約60公頃、損害程度30％，鳳林鎮被害面積20公頃、損害程度40％，光復鄉被害面積34公頃、損害程度20％；玉里鎮二期水稻（幼稻）被害面積250公頃、損害程度30％，均達現金救助啟動標準，將與壽豐西瓜災損一併提報爭取現金救助。。

縣長徐榛蔚提醒農友密切注意農作物後續生長狀況，一旦發現有災損，務必通報在地鄉鎮市公所，並請公所與各級農會協助拍照存證受災區位，以利儘速提報救助程序，減輕農民損失。