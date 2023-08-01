農業部今(1)日揭牌成立，首任農業部長陳吉仲今晚將以新身份率團訪美，參加8月3日的亞太經濟合作會議(APEC)第8屆糧食安全部長級會議。他說，期待這次會有好結果，但未進一步透露其他行程與細節。

陳吉仲表示，APEC糧食安全部長會議的討論主軸以糧食安全、農損、氣候變遷等議題為主，今晚就要搭機訪美，這次的會議不僅是參加，也會和各國代表分享台灣於糧食安全的運作機制，能能在這樣的場合和他國交換寶貴經驗。

陳吉仲參加該會議也非首次，去年第7屆糧食安全部長會議以視訊方式舉行，主要討論APEC各經濟體對於維護區域糧食安全的具體措施與貢獻；前主委陳保基也曾率團在大陸、俄羅斯等出席APEC糧食安全部長會議，發表的專題演講也受到他國肯定。

陳吉仲說，氣候變遷的調適策略會是擔任部長後的重中之重，氣候對農民的影響非常直接且巨大，未來勢必會更嚴重，調適策略做得好，不光生產成本才能降低，農民所得、糧食安全等也才能確保。

陳吉仲指出，因應氣候變遷方法有許多，以越來越頻繁的乾旱為例，農試所已研發數十種抗高溫和乾旱的農作品種，以及推動病蟲害防治等；各項農作保險也是要保障農民收入，避免看天吃飯，另外也要透過特別預算來強化農業韌性。

至於本次出訪是否有安排和美國機要人士碰面？陳吉仲僅表示，這些都有在安排，期待這次出訪能有好成果，會在農業部長的位置上全力以赴。