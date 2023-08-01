本土登革熱疫情持續升溫且各地散發，過去一周新增215例登革熱本土病例，包括台南、雲林、高雄、南投、屏東、台中都有個案，同時新增2重症個案。國內自6月13日出現首例本土個案以來，至今累計累計845例本土，疫情仍是十年來新高，尤其上周剛歷經颱風威脅，疾管署評估，本周內恐怕確診數就會破千。

本土疫情持續升溫，疾管署統計，國內上周新增215例登革熱本土病例，個案居住地為台南市(167例)、雲林縣(33例)、高雄市(11例)、南投縣(2例)、屏東縣(1例)及台中市(1例)。

確診個案中新增2名重症個案，疾管署防疫醫師林詠青表示，兩重症個案分別為台南市60多歲男性以及雲林縣70多歲女性，兩人都有潛在疾病，台南個案出現發燒、發冷，伴隨呼吸喘，量不到血氧，就醫血小板下降，因有心衰竭病史因此併發重症，目前生命徵象穩定意識改善，在加護病房治療中。

另一名雲林女性，於七月中旬出現發燒、肌肉痠痛，中間就醫但未改善，且持續食慾下降、上腹部疼痛，發病一周後症狀沒有改善再度就醫，胸部肺部浸潤，因感染登革熱造成休克、呼吸衰竭等重症症狀，目前仍在加護病房治療中。

疾管署統計，今年截至7月31日累計845例本土病例，其中台南市691例、雲林縣115例、高雄市32例、台中市3例、屏東縣及南投縣各2例，全國病例數為近10年以來同期最高，另外，確診個案中，大於60歲以上個案就佔了43％，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比26％。

疾管署副署長曾淑慧表示，上周颱風的強風豪雨，可能會導致病媒蚊指數上升，疫情傳播風險大增，本周病媒蚊指數為明顯上升，是因為第一周大風大雨會把卵都衝走，第二周就會明顯上升，尤其全國都有白線斑紋，若未徹底清除積水處，全國都有登革熱危機。