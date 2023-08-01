農委會今升格為農業部，首任部長陳吉仲致詞表示，特別感謝民進黨執政，在蔡英文總統底下，讓一個「庄咖囝仔」可以有這個機會擔任這個位子」；行政院長陳建仁致詞表示，讓大家期許未來陳部長領導的農業部團隊能以溫暖的心來照顧所有農漁民。

農業部今揭牌運作，冠蓋雲集，2016年民進黨執政以來的四任行政院長，林全、賴清德、蘇貞昌、陳建仁也都出席這場活動。

由於突然下起大雨，陳吉仲冒雨致詞指出，「感謝老天爺滋潤大地，讓台灣農業永續」。陳吉仲說，「我們並沒有因為輸中產品受阻，而大力往美國、日本前進」；她說，這些都只有一個目標就是維持農產品價格，讓農民所得增加。農業部成立，身為第一任部長，所有同仁就是把農民問題當成自己問題。在農業永續道路、壯大台灣農業路上，請全國農漁民一起打拼加油。

陳吉仲也感謝蔡英文、賴清德與歷屆院長，現在有農業保險、有退休金，農民健康保險保額給付也是在民進黨執政下增加一倍，農田水利會升格為公務機關，讓農民有水可用。「從1988年520農運算起這一步一共走了35年；「這一步，我們走了35年」，「咱越下雨、咱就要越堅強，要讓咱的農業向前走」。

蘇貞昌致詞也肯定找到過去在屏東養豬出身的陳吉仲擔任農委會主委，擋住非洲豬瘟、改善漁港、建設冷鏈系統、改善農水路。

立法院院長游錫堃也說明，台灣農業環境不斷改善，有機與友善農業栽培面積快兩萬公頃，也有美國、日本等國家與台灣簽訂有機合作協約，他肯定政府對農業的重視，也對農委會團隊付出的努力致敬。

陳建仁致詞時，肯定他這幾年來盡心盡力，一個農村的孩子可以成為部長，相信在他的內心當中一定有很大的動力知道農漁民需要什麼。讓大家期許未來陳部長領導的農業部團隊能以溫暖的心來照顧所有農漁民。

陳建仁致詞表示，國際讚揚台灣的農產品質優味美，皆是因為從農者認真打拼，才能使台灣豐衣足食。他也感謝先前農委會與農民的努力，共創許多佳績。台灣農產品過去較多銷往中國，現在也會到日本、美國等不同國家，並且受到多國青睞，希望台灣農業的產、官、學繼續共創新技術、新科技，展現農業新氣象。