Mei勇猛的背阿弟闖關。（好看娛樂提供）

林柏昇（右）、謝坤達同隊力抗夫妻檔。（好看娛樂提供）

吳宗憲、KID林柏昇、坤達主持的中視、三立《綜藝玩很大》，上周推出特別企劃，由黃隊林柏昇、謝坤達加入4對夫妻組，分別是黑隊侯昌明與曾雅蘭、綠隊Paul與咪咪、粉藍隊阿弟與Mei以及粉紅隊的范姜彥豐與粿粿。前一秒才大方放閃的曾雅蘭和侯昌明，下秒就因為意見不合，大扯頭髮表示抗議，吳宗憲也笑說：「床頭吵床尾和！」

本集有效收視達1.74，最高點落在阿弟背著Mei要過關，沒想到Mei重心不穩快摔下來，阿弟為了護老婆不慎扭傷腰，一度無法繼續比賽，Mei接著揹起阿弟抵達終點，夫妻同舟共濟的畫面感動大家，粉絲們紛紛留言因為這幕感動到落淚，「夫妻就該共患難並一起去達成目標，彼此在錄完影之後感情一定會更好。」

《綜藝玩很大》釋出最新一集預告，節目組再次祭出經典的大魔王關卡「夫妻攜手爬大山」，除了考驗默契之外，更是體力和耐力的挑戰，當製作單位宣布終極懲罰是要騎車從宜蘭回台北，頓時激起了每個人的戰鬥力，大家臉色鐵青，告訴自己千萬不能輸。對於首次合體的Kid林柏昇和謝坤達，是否能延續超強氣勢碾壓其他對夫妻，將會是觀眾們注目的焦點之一。