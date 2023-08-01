竹北市長鄭朝方（中）等人以流沙方式顯現「白色海洋三部曲」，強力宣傳新月沙灣連續3個周末的活動。（羅浚濱攝）

新竹縣政府投入1800萬元改善竹北市新月沙灣 遊憩區設施，竹北市公所從8月5日起連續3個星期六，分別舉辦醉淨沙灘、夢迴牽罟及白色戀人星空夜曲的「新月沙灣白色海洋三部曲」，竹北市長鄭朝方邀全台民眾前來參加活動，感受竹北的浪漫風情。

前竹北市長楊敬賜和何淦銘，舉辦新月沙灣海洋音樂祭已有10多年，成為竹北市夏季重要的音樂盛會。鄭朝方1日邀請創作音樂人蕭秉治獻唱，播放自己拍的宣傳片，與市代會主席林啟賢等人以流沙方式顯現「白色海洋三部曲」，強力宣傳連續3個周末的活動。

鄭朝方表示，市公所精心規畫「海洋三部曲」，期盼打造海洋美學，串流竹北西區觀光，5日首部曲「粹淨沙灘」活動，透過築夢舞集行動劇演繹，讓大小朋友了解廢棄物對海洋環境的影響。

二部曲「夢迴牽罟」12日接棒，牽罟是竹北北市西區的漁業特色文化，讓民眾體驗古老的捕魚技術，並識傳統漁業文化。

19日晚上6點半壓軸登場的三部曲「白色戀人星空夜曲」，是眾所期待的音樂晚會，邀請的＋重磅藝人有金曲歌后魏如萱、美聲天后周蕙、創作音樂人蕭秉治、最強嘻哈高爾宣及詩人歌手許含光。此外，拉縴人男聲合唱團、台北愛樂交響樂團及築夢舞集也將共同演繹「新月海洋傳說」，透過歌舞陪伴民眾度過浪漫絕美之夜。

鄭朝方曾獲加拿大品牌調香比賽冠軍，為活動特調竹北專屬香氛「海的禮物」，現場「放煙」說是以佛手柑、天竺葵、鼠尾草等，呈現新月沙灣海洋香氛，要飄香活動現場。

鄭朝方指活動特別推出「透卡行動」，參加3場活動全勤獎，集滿1套3款新月沙灣獨有設計透明小卡，19日音樂晚會結束後，可憑透卡兌換1台竹北限定香氛機。

鄭朝方並宣布徵求竹北市民專屬的求婚告白者，撰寫告白文字並提供創意告白文案，前3組幸運兒在19日完成愛的告白，即可享有一泊二食Sheraton Hsinchu Hotel或選1組自助婚紗攝影。