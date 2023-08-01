影》農業部揭牌暨部長布達 陳建仁、陳吉仲出席典禮

農業部今（1）日正式掛牌，由原農委會主委陳吉仲出任首任部長，行政院前院長蘇貞昌也受邀出席活動，他於致詞時說，在陳的努力之下，行政院撥出專款改善漁港，「我們不會像一些人一樣，吃米不知道米價，吃魚還不准修建漁港」，砲火依然相當猛烈。

陳吉仲今日就任農業部長，致詞時多次提到能夠成立農業部，要感謝總統蔡英文、副總統賴清德及歷屆行政院長的努力，甚至稱「身為第一任農業部長，要特別感謝民進黨執政」，讓網友看完後全都相當傻眼。

蘇貞昌今日受邀出席此活動，在滂沱大雨中致詞時先是開玩笑說，老天爺下雨，水馬上滑下來，就沒有頭髮濕掉的煩惱，逗得現場來賓哈哈大笑，隨後回憶近年農民福利的改善，大讚蔡政府一一達成農民提出的諸多訴求。

不只如此，蘇貞昌還特別提到，在蔡英文的領導、陳吉仲的努力下，行政院撥出專款來改善漁港，「我們不會像一些人一樣，吃米不知道米價，吃魚還不准修建漁港」，疑似在為獲得81億元前瞻預算的高雄前鎮漁港抱不平。