多數賣場補貨的時候，會將保存期限快到的商品擺在架上靠前方的位置，以減少商品過期報銷的機率。一名網友分享，最近逛全聯看到一個爸爸指使孩子挖出架上深處的鮮奶，因為這樣保存期限比較久，讓他看了超傻眼，忍不住發文抨擊對方的行為，引起網友討論，意外掀起兩派人爭論，有人認為這樣的行為不可取，但也有人認為這是消費者的自由。

一名網友近日在臉書社團《全聯消費經驗老實說》上分享，最近去逛全聯，撞見一位爸爸在擺著乳製品的冰箱前面，指揮兒子往裡面挖保存期限最長的鮮奶，讓他看了超級傻眼。

原PO表示，為了避免浪費，很多商家都宣導過了，拿最前面的商品就好。他認為如果真的喝不完這麼多的鮮奶，也可以買小包裝就好，為什麼硬要買家庭號？且商品上的保存期限僅供參考，開封以後的鮮奶，本來就不應該久放，應該要盡早喝掉。

貼文引起網友討論，兩派人戰翻，有些人認為，會特別去挖架上深處產品的人真得很討厭，而且也會造成浪費；但也有人認為，這應該算是消費者的自由，明明都是付一樣的錢買東西，為什麼要買即期品，而不選擇比較新鮮的。