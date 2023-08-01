英國票房暢銷1.3億台幣的小說改編電影《一個人的朝聖》，即將在4日於全台感動獻映。本片不只找來奧斯卡得主吉姆布洛班特領銜主演，更找來英國資深女星潘妮洛普威爾頓細膩詮釋男主角的妻子「莫琳」，這也是兩人繼《長路將盡》（Iris）之後，睽違22年再度共同演出。久違合作的兩人，將在片中詮釋一對關係疏離的老夫老妻，還得各自面對不同的人生困境。對此，原著作者蕾秋喬伊斯還特別曝光男女主角的相遇故事。值得一提的事，本片日前也在台北舉辦試映會，獲得一面倒的感動熱淚好評，值得高度推薦給不同人生階段的觀眾們細細品味！

由全球暢銷千萬冊話題小說改編的電影《一個人的朝聖》，除了找來「奧斯卡得主」吉姆布洛班特，詮釋本片男主角「哈洛」，更找來曾演過《愛情決勝點》、《金盞花大酒店》、《唐頓莊園》等知名作品的英國資深女星潘妮洛普威爾頓，飾演哈洛的妻子「莫琳」。這也是兩人繼2001年的《長路將盡》之後，睽違22年再度合作！

潘妮洛普威爾頓飾演的莫琳，將面臨關係已經相敬如「冰」的丈夫，某天為了某位多年未見的女性好友，突然不說一聲就直接離家；在擔心先生的同時，她還得獨自一人、日復一日地面對並克服心魔。當談及情感如此複雜的這個角色，她也直呼演繹起來相當困難：「因為哈洛和莫琳花了很多時間自己度過，可說是一個人在獨自演戲，一天中很少會有人來拜訪。故事裡的我，幾個星期沒有見到任何人，在可怕的白色窗簾後，將自己隔絕起來，所以莫琳的複雜之處，在於面對自己與這趟旅程，還有當哈洛離開身邊時，她該要怎麼樣去面對。這些想法與感受，都很難去呈現。」

也因為潘妮洛普威爾頓在《一個人的朝聖》有許多的內心戲與角色過往背景，讓原著作者暨本片編劇蕾秋喬伊斯，特別在拍攝前向她解說男女主角的相遇故事，以幫助她能更了解角色性格。潘妮洛普透露：「蕾秋跟我聊了一段關於莫琳和哈洛是如何認識的小故事，透露他們是如何在舞會中相遇，這很能揭開角色的個性。哈洛年輕時亂七八糟、不修邊幅，而莫琳的嚴厲父母導致她很拘謹，這就是為什麼她會被哈洛吸引，因為他完全是另一個世界的人，與她所習慣的是相反的。」尤其本片日前也在台北舉辦試映會，感動又療癒的故事，獲得一片好評盛讚：「值得欣賞！」「走路就是這麼神奇的事！」「好美麗的故事！」「好看又帶有英式幽默！」「英國風光盡收眼底！」也讓本片不論是處在人生什麼階段的觀眾，都很適合觀賞的佳作，猶如《白日夢冒險王》與《一路玩到掛》之後，又一人生信念練習曲。