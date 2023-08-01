你今天吃對食物了嗎？我們都知道高糖、高脂肪等「垃圾食品」，是腰圍過粗和體重超重的元兇，偏偏壓力一來就想報復性飲食，連均衡飲食的基本門檻都勾不上邊。好不容易戒掉高熱量飲食，卻還是瘦不下來？到底是少吃了哪些護腦顧健康的優質食物？又多吃進哪些你以為健康的地雷飲食？

《Eat This, Not That》曾報導，4大促進大腦健康的好食物：

1. 雞蛋：雞蛋含有許多營養素，包括膽鹼、葉黃素和玉米黃質，輔助大腦健康。膽鹼有助於大腦不同功能的健康，例如記憶、思維、情緒；葉黃素則與眼睛健康有關，也對認知功能有幫助。

2. 蘑菇：蘑菇含有抗發炎和抗氧化特性的麥角硫因，對大腦認知和減輕壓力都有益處。

3. 無糖茶葉：無糖茶葉像是紅茶、烏龍茶、綠茶等，都有助於減輕認知障礙和失智的風險。有研究指出，每天喝100ML茶可能會降低6%的認知障礙風險，每天500ML可能會降低高達29%的風險。

4. 西瓜：紅色西瓜除了多汁好吃，也是維持大腦健康的營養素來源，其包含番茄紅素的類胡蘿蔔素，因抗氧化和抗發炎功能所為人稱道；黃色西瓜含有更豐富的β-胡蘿蔔素，對於高齡年長者的認知能力有積極影響。

《The Telegraph》亦曾分享，4大你不知道的地雷食物：

1. 燕麥奶：只有牛奶的19%蛋白質含量，其中又有3分之1的燕麥奶，鈣和維生素D含量較低。研究指出，植物奶的鎂、鋅和硒等礦物質含量也較低。燕麥奶的口感極佳，但是牛奶有其不可取代性。

2. 純素肉漢堡：肉類提供了大量的鐵、鋅等營養素，有助維持人體免疫系統所需，卻是純素肉漢堡缺少的元素。此外，植物性肉類含有主要的氨基酸成分，卻在生產純素肉漢堡的過程中被破壞。

3. 綠拿鐵：綠拿鐵富含果糖，會導致血糖飆升，從而產生飢餓感，且其餘主要成分是蘋果汁。綠拿鐵缺乏蛋白質等營養，請別三餐皆暢飲飲用。

4. 水果優格：市場上大多數水果味優酪乳實際上添加的是濃縮果汁，含有很少的水果成分，加上過量的糖和缺乏蛋白質，像這樣的優酪乳只會讓你感到饑餓。

許多人飲食沒有特別注意，直到健檢紅字出現，才驚覺事態嚴重。健康飲食是一門大學問，還需要有心人實踐，才能聰明吃、救健康。願你我都能「瘦」得開心、活得健康。