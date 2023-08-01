苗栗縣政府1日舉行苗栗縣112學年度中小學校長連任暨新卸任校長宣誓布達典禮，縣長鍾東錦主持交接儀式，恭賀校長一展新猷，他將苗栗學子托付給校長們，期勉校長發揮領航者角色，肩負起培育苗栗未來人才的重任，大家一棒接一棒，共同承擔教育的神聖使命，讓苗栗縣的教育發光發熱。

教育處長葉芯慧說，依據苗栗縣縣立高級中等學校及國民中小學校長遴選自治條例，經由遴選程序由縣長遴聘，112學年度連任暨新任校長總計33位，其中有12所學校校長連任、21所學校校長異動（新任）。另外，今年共有1位校長、縣立苑裡高中校長張逢洲辦理退休。

交接典禮1日在苗栗市啟文國小學生活動中心舉行，鍾縣長逐一頒發聘書恭喜新任和連任校長，並主持印信交接及宣誓儀式，由教育處長葉芯慧、人事處長張翠芬、財政處副處長王淑馨及主計處副處長王志成等人監交，儀式莊嚴及隆重。典禮一開始，縣長鍾東錦頒贈「功在苗栗」獎牌和紀念品，感謝退休校長張逢洲一生對教育的貢獻。

縣長鍾東錦期勉新任及連任校長發揮領航者角色，為學子營造更優質的學習環境，也為苗栗教育開創新局，使苗栗教育工作更受到社會肯定，感謝退休校長苑裡高中張逢洲校長將人生的黃金歲月，無怨無悔的奉獻給教育，同時恭賀33位經遴選而獲聘的連任及新任校長們。

鍾東錦強調通過遴選代表著各位的專業及辦學績效獲得肯定，相信大家一定能勝任校務經營的工作，期望未來的教育歲月中，能本著熱忱，打造美好的教學環境，使教育工作更受社會的肯定。

鍾說，「有什麼樣的校長，就會有什麼樣的學校」，校長是學校的領航員、靈魂人物，也是推動教育改革的重要推手，不論是在校務治理、教師專業發展、學校團隊運作、推動學校教育特色與社區經營等面向，尤其教育資源不足，校長必須深入跟社區、企業互動，大家辛苦了。

他強調，苗栗的未來不在政治人物手上、而是在校長等教育家手上，期勉校長培育出未來苗栗的人才，有信心校長一定會讓苗栗越來越好，他將苗栗的子弟托付給校長們。

12位連任校長名單如下：竹南國小陳韋旭、大同國小巫明璋、福星國小許明峯、大埔國小徐臻輝、竹興國小鍾政洋、僑育國小李雯琪、鶴岡國小羅明中、仁愛國小伍炳勳、南埔國小林緯志、獅潭國小吳素玲、東興國小陳亭儒和景山國小陳玫杏。

21名新任校長名單如下：縣立苑裡高中吳俊秀、照南國中湯秀琴、苗栗國中陳俞攸、烏眉國中徐曉雲、西湖國中龔任俠、南湖國中李隆華、啟新國中杜思慧、通霄國小張傳源、尖山國小彭鴻原、僑成國小邱慧玲、山腳國小黃君婷、大湖國小巫玉美、南湖國小劉陞華、成功國小邱國禎、龍坑國小黃俊杰、南河國小黃善華、豐林國小曾慶寧、明德國小彭國楨、同光國小李鴻明、中山國小鄧竹景和坪林國小藍曉萍。