世界客家博覽會潮客音樂會「桃園恁青」9月2日演出卡司，台灣時下火紅的男團FEniX。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

世界客家博覽會潮客音樂會8月12日首場，十鼓擊樂團將與臺灣山歌大師賴仁政及當代流行音樂劉榮昌_打幫你樂團共創。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

世界客家博覽會潮客音樂會10月1日演出卡司，結合民族樂器創作的融合樂團A Root同根生。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

世界客家博覽會潮客音樂會「桃園恁青」9月3日演出卡司，創作才子韋禮安。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

世界客家博覽會潮客音樂會「桃園恁青」9月3日演出卡司，台灣客家後搖滾風格樂團粹垢TRAEGO。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

世界客家博覽會將於8月11日開幕，展期66天規畫精彩多元活動，桃園市青年局以「潮客」為主題，每周假日在永安海螺文化體驗園區辦理客家流行音樂表演，邀客家歌手或樂團、桃青之星、後生學子加入展演，現場觀眾可透過LINE集點抽獎換好禮，邀民眾周周到新屋海岸線享受音樂浪潮。

青年局表示，潮客音樂會每月以海洋客家文化為基礎推出3大展演主題，8月的「深耕，前浪狂潮」以深耕為概念，透過資深客家音樂人演唱經典客家流行歌曲，向客家人早期辛勞開墾的過去致敬；9月的「團結，新潮崛起」，邀請許多後生歌手共創演出，以跨域合作搭配，象徵海客牽罟的團結精神；10月的「共享，繽紛造浪」則以多元及世界交流為主題，將客家音樂融合中西元素及多元曲風，帶出耕作後收穫共享的圓滿。

8月12日首波音樂會，將以傳統結合當代，邀請台灣山歌大師賴仁政、當代流行音樂劉榮昌＆打幫你樂團及享譽國際文化藝術團隊十鼓擊樂團，三方共創演出，透過鼓聲與海浪聲，帶出客家山歌及當代客家流行音樂的交疊，展現客家流行音樂的厚度。

青年局介紹，9月2日、3日為第2波表演高潮「桃園恁青」，由客家金曲創作才子羅文裕集結桃園青年熱音、熱舞、嘻哈研究等校園社團，以及「海客歕嘟」達人許立志跨域合作開場演出。由象徵海客精神的「歕嘟」雄厚聲響揭開序幕，熱音、熱舞、嘻哈等多元領域的青年社團以層次循序加入，與羅文裕一同演唱世客博主題曲，搭配金曲獎最佳客語歌手吉那罐子、台灣最小年紀搖滾樂團JHALL、火紅男團FEniX輪番演出。

9月3日則由DJ-PP、Sundae、拷秋勤樂團等跨界合作以「客嘻哈時代」開場，另邀請台灣客家後搖滾風格樂團粹垢TRAEGO、2屆金曲獎最佳客語專輯獎黃子軒與山平快、創作才子韋禮安等重磅登場。

青年局長侯佳齡說，世客博將於桃園盛大展開，青年局規畫每周假日午後在新屋海岸線辦理帶狀客家流行音樂展演，除讓民眾聽見客家前輩及青年在客家音樂上跨域共創、相互交流的精彩演出，也為世客博副展館的永安海螺文化體驗園區注入新浪潮，提供後生與世界接軌的展演平台。

侯佳齡提到，每場觀眾現場可掃青年局官方LINE集點，集滿2點送SWITCH、Gopro11、拍立得抽獎券，集滿3點送全台唯一會唱客家歌的「潮客-骨傳聲棒棒糖」，限量只送不賣。活動詳情可至臉書搜尋「桃園市政府青年事務局」或活動網頁（https://sites.google.com/view/trendy-hakka）查詢。