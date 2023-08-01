民進黨總統參選人賴清德日前拋出「進白宮」說，引發外界熱議，白宮發言人米勒（Matthew Miller）被問及此事時不願評論，並重申「一中政策不變」。對此，賴清德的老對手、國民黨前台南市議員謝龍介嘲諷，賴的立場多次變動，簡直像是帳號被盜，難怪美國人會對他有疑慮。

謝龍介今（1）日在臉書發文直言，美國的「疑賴論」確有其事，而始作俑者就是賴清德本人。他指出，賴清德從政初期堅定主張台灣獨立，但當官位越做越大時，路線卻越來越搖擺，2017年6月，賴先是拋出「親中愛台」，接任行政院長後，又說自己不論擔任什麼職務，都是個「務實台獨工作者」。

到了2019年3月，賴清德在總統初選時稱自己不會宣布台獨，5月還加碼喊不抗中，但被總統蔡英文選為副手之後，就開口閉口提「抗中保台」；2022年12月，參選民進黨主席的賴清德再次改口，提出「和平保台」，結果在今年7月又說台灣總統要走進白宮，才算達成政治目標。

謝龍介狠酸，賴清德的立場至今已改了8次，搖擺的幅度之大，簡直像是帳號被盜，「能怪美國人疑賴嗎？台灣人都疑賴了」。