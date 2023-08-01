彰化縣警察局北斗分局第一組警員黃世銘，在警界服務了35年，扎根基層地方實力雄厚，對於警察工作樂此不疲的他，堅守崗位到退休，他說他將畢生奉獻給警界，退休後希望能多陪伴家人，也感謝過去所有同仁照顧與支持，他以警察工作為榮。

今年54歲的黃世銘是彰化縣埤頭鄉人，警員班125期畢業，1988年踏入警界，一待就是35年，先是到保二總隊服務，1999年調回家鄉彰化北斗警分局服務，前後擔任過溪州分駐所所長、北斗警分局分局長室秘書，後來轉一組當警員。

同事眼中的黃世銘相當低調，做事認真，總是默默協助同事，因為在地方扎根多年，很多地方大小事情甚至比分局長、組長還要熟，今年54歲的黃世銘，其實已經當阿公了，退休後最想陪陪家人、含飴弄孫。

黃世銘表示，他將畢生都奉獻於警界，如今終於退休了，被問到退休後有沒有最想做的事情，他說只想要多一點時間陪陪家人及照顧家庭，他說非常感謝分局長及同仁在工作上的照顧及支持，能在服務超過20年的北斗分局退休，這是一種緣份，他本著「惜緣、惜福」的理念，感恩有這份工作，更以警察為榮。

北斗分局分局長吳詠傑表示，感謝黃員在任職期間認真負責，肯定其在警界服務35年的生涯中的努力與付出，盡忠職守，給予最深切的祝福與期許，也希望經常抽空回北斗分局走動，隨時指導提攜後輩，持續為社會治安盡一份心力。