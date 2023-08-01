農委會今天升格農業部舉行揭牌儀式；副總統賴清德致詞時特別代表蔡總統帶來3句話，希望陳吉仲與農業部同仁放在心裡當座右銘。

賴清德說，第一句話是「農業部要永遠做農漁民靠山」、第二句話是「農為國本」、第三句話是「立部為生」。農業部存在目的是要幫助農民、幫助農業，有農民才有農業、有農業才有農產品，有農產品國人才能賴以維生。

他強調，農業部存在目的是為了滿足2350萬國人生活糧食所需，台灣農產目前自給率3成多，如果未來氣候變遷挑戰持續加大，沒辦法從世界各地買必須的農產品時，對台灣是挑戰，要未雨綢繆，因應未來糧食危機，提早準備，希望陳吉仲與全體同仁一起打拼，未來糧食不至於出現危機。

賴清德致詞指出，今天真的是盛會，蔡總統任內所有行政院長都到齊，從第一任行政院長林全、第二任賴清德、第三任蘇貞昌、現任的陳建仁都到齊。

他說，剛剛蘇貞昌、游錫堃都不約而同提到1988年520農民運動七大訴求之一，就是將農委會升格為農業部。30多年來，今天終於實踐夢想。非常榮幸跟大家見證這歷史性時刻，也感謝35年每一位幫農業部升格的人。也期勉陳吉仲與同仁任重道遠，共同合作，對農民及國家做出貢獻。

賴清德指出，2012年台灣農業產值是5632億元，但在2021年已經達到6287億元，要面臨其他國家競爭，尤其要外銷，勢必要提升競爭力。面對氣候變遷、數位轉型，農民無法獨立面對，必須農業部與農民站在一起，才能面對各項挑戰。

他說，農業部存在就是要滿足2350萬台灣國民糧食之所需。當氣候變遷，農產品在全世界幾大糧倉生產都受到影響時，若氣候變遷挑戰加大，無法從世界各地買到所需的農產品時，對台灣是個挑戰。