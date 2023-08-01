台中巨蛋今年經追加預算提升為99.98億元，晉身為「百億巨蛋」後重新招標，有25家廠商領標，但今天開標結果卻無人投標而致流標，已是台中巨蛋招標以來第7度流標。台中市建設局長陳大田表示，多家廠商認為整體工程規模高達近百億、工法技術複雜，需有較長的評估期程，雖流標但業界仍對台中巨蛋充滿期待。

台中14期重劃區的「台中巨蛋」由日本知名建築大師隈研吾及台灣九典聯合建築師事務所共同設計，原預算為64.9億元，去年5月起一連6度上網招標，均因無人投標而流標，市府評估因近年來建築工料上漲，預算與實際物價已不符，今年向市議會提出追加預算至99.98億元，獲通過後重新辦理招標，並於今天再度開標。

陳大田說，招標案公開上網期間共有25家領標，曾有多家廠商詢問表示，因巨蛋整體工程規模高達近百億工程、工法技術複雜，在整體工期、施工工法、技術評估及與各方專業廠商整合等需有較長的評估期程。

陳大田說，市府採取積極招標策略催生巨蛋案，將持續進行後續招標作業，為讓業界整合各方專業、充分了解招標內容，已請設計單位詳細回應及補充說明，並評估給予合理等標期限，希望儘速遴選出優秀的營造團隊，攜手打造台中地標級建設。