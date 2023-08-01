42歲特等獎得主張建國在父親身邊學習製茶10多年，每年做茶超過1000斤，今年是首次獲得特等獎。（新北市農業局提供）

石碇區農會舉辦文山茶區製茶技術競賽，共35名選手參賽，經過兩天的激烈較勁，最後由石碇區張建國脫穎而出，榮獲特等獎殊榮，今（1）日由新北市農業局長李玟頒獎，肯定製茶師技藝超群。李玟指出，透過比賽與製茶技術競賽，輔導農民生產在地好茶，提升茶農製茶技術，共同增進新北市茶產業的市場競爭力

農業局指出，新北市轄內茶葉栽培面積約為753.82公頃，其中包種茶最大產區坪林栽培面積達488.89公頃，年產量282公噸，石碇、深坑、平溪、汐止、新店也是包種茶產地之一。

農業局表示，本屆文山茶區製茶技術競賽共8區農會參與，推派35位來自坪林、石碇、三峽、新店、深坑、林口、汐止、平溪茶區的優秀茶師，透過製茶技術，提升新北茶產業競爭力。

競賽由農業部茶及飲料作物改良場北部分場長蘇彥碩擔任評審，交茶成品以條型茶為主，評比從香氣、外觀、水色評選出特等獎、頭等獎、貳等獎及參等獎共4等次，競賽最後由石碇區張建國拿下特等獎。

評審蘇彥碩表示，特等獎茶湯乾淨圓潤，具品種特色，蘭花香明顯，滋味醇厚韻味佳，將包種茶特色發揮到淋漓盡致。

42歲特等獎得主張建國在父親身邊學習製茶10多年，每年做茶超過1000斤，張建國連續4年參賽，今年是首次獲得特等獎。製茶過程中，他為了保存茶菁水分，茶菁堆置較高，翻攪力道放輕，且靜置時間拉長，直至半夜2點才開始炒茶，光挑梗就花了4小時。

農業局長李玟表示，新北市推動農業健康市／式，致力營造良好農業生產環境，吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理比賽與製茶技術競賽，輔導農民生產在地好茶，提升茶農製茶技術，共同增進新北市茶產業的市場競爭力，更多活動及優惠詳情可於「新北市農業局-稼日蒔光」臉書查詢。