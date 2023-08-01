嘉義縣牛奶鳳梨正值盛產期，縣長翁章梁再次前往日本，在山口縣超市舉辦「嘉義優鮮－台灣鳳梨嘉年華」，為首次在西日本地區丸久超市上架的牛奶鳳梨站台行銷，並接受多家日本電視媒體採訪，也參與電視台Live節目錄製，還與會國會議員、山口縣政府及議會、防府市公所等政要會面交流，以及參拜由阿里山檜木整修的千年古蹟天滿宮，致贈賽錢箱檜木模型，象徵台日友好情誼。

農業處表示，日前日本進口商船昌株式會社及台灣出口商台農發公司合作，將打貓果菜生產合作社的金鑽鳳梨以「蜜甘味」名號外銷日本，出貨量一舉突破450公噸；金鑽產期結束，超市端持續下訂牛奶鳳梨，嘉義縣以「夏之雪」品牌接力出口，翁章梁親赴日向山口縣民行銷嘉縣特色品種，預估8月中前每周出口1櫃，外銷量可達100公噸。

翁章梁告訴消費者及媒體，嘉義縣是台灣重要的糧倉，同時擁有高山、平原和海岸，更有北回歸線經過劃分熱帶及亞熱帶交界，橫跨不同氣候，形成日夜溫差大與特殊的地理環境，造就豐富多樣的農產品，因此嘉義縣能種出全國品種最多的鳳梨，全年度皆可採收，是無法取代的優勢。

翁章梁也教消費者判斷綠皮白肉的牛奶鳳梨是否完熟，外皮和果目轉黃三分之一即可食用，並與丸久超市社長田中康男現場試吃。

牛奶鳳梨的鳳梨芯高纖，但口感細緻，甜度適中多汁，最適合炎夏品嚐，非常開胃助消化。也因為它擁有如白雪般的果肉顏色，所以在日本以「夏之雪」品牌行銷牛奶鳳梨。

活動中，當地溫泉飯店老闆也特別前來支持嘉義鳳梨，一試吃就表示真的非常好吃！還一口氣就買了10箱牛奶鳳梨，要給住宿旅客品嚐。小朋友試吃牛奶鳳梨，也一口接著一口塞滿嘴，最後開心地抱著牛奶鳳梨買回家。

翁章梁赴日本行銷嘉義牛奶鳳梨，大人小孩試吃後都讚不絕口！（圖/嘉義縣政府提供）

翁章梁赴日本行銷嘉義牛奶鳳梨，大人小孩試吃後都讚不絕口！（圖/嘉義縣政府提供）

翁章梁縣長在出訪山口縣期間，也特別拜會山口縣副知事平屋隆之、山口縣議會副議長兼日台友好促進山口縣議會議員聯盟會長島田教明、國會議員杉田水脈、北村經夫、江島潔及山口縣防府市長池田豊等人，他向大家介紹嘉義縣擁有豐富的農產及阿里山觀光，也提到正在發展科學園區和無人機產業，在教育方面也有和日本小學交流，文化方面則有故宮南院駐足，所以未來非常歡迎山口縣訪問團到嘉義參訪，他將以最大的熱情接待。

翁章梁縣長出訪山口縣期間，也特別拜會山口縣副知事平屋隆之。（圖/嘉義縣政府提供）

翁縣長開心地表示每次來山口縣都感受到大家熱情又溫暖的接待，他特別感謝丸久超市田中康男社長及山口縣民支持嘉義鳳梨，才能有機會再到山口縣行銷農產，未來希望有更多的農產、伴手禮上架丸久銷售，成為長期穩定的貿易合作關係，讓日本消費者品嘗嘉義優鮮美味，尤其此行更深化兩地公私部門情感，讓台日關係更加緊密。

（嘉義縣政府廣告）