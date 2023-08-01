金門地區歷經杜蘇芮颱風肆虐後，連日來災後重建與整理工作仍持續進行中。不過今(1)日上午卻發生一起70多歲李姓老翁騎車追撞正在執行路樹清理、暫停路旁卡車的交通意外，由於碰撞嚴重，老翁頭部重創倒地送醫，所騎乘之機車也因猛烈撞擊車頭幾近撞斷，嚇壞一旁清理路樹之工人，至於詳細肇事原因及責任目前仍由警方調查中。

警方指出，今日上午10時5分左右，一名李姓民眾(男、40年次)騎乘普通重型機車，沿金湖鎮伯玉路3段由瓊林圓環往金城方向行駛，行至17319號路燈桿前時，追撞前方暫停路邊由陳姓民眾(男、75年次)駕駛之自用大貨車，造成李民頭部受傷，緊急送往衛福部金門醫院就醫，另陳民則未受傷。警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通。經對自用大貨車駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，另機車駕駛因傷則委由金門醫院抽血檢測。

金湖分局提醒民眾，行車應隨時與前車保持適當之安全距離及注意前方車輛動態，以確保他人及本身之安全，如未依規定保持距離，將依《道路交通管理處罰條例》第58條，處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰。