高雄市爭取經費，替中正國小跑道重新鋪設。（崔正綱攝）

民進黨立委趙天麟（中）視察國小新跑道。（崔正綱攝）

民進黨立委趙天麟（右4）等人視察日僑學校外牆，由日僑學校校長崛山知基（右3）、日本台灣交流協會高雄事務所所長奥正史（右4）陪同。（崔正綱攝）

台日友好又一樁！高雄市日僑學校於苓雅區中正國小租借教學樓，因校舍老舊，外牆出現斑駁，今日民進黨立委趙天麟與教育局長謝文斌、國教署代表前來視察，除了已向中央申請補助重鋪跑道外，也替日僑學校租借的校舍信義樓努力爭取約1700萬元經費，做樓外牆翻新，增進台日文化、語言交流互動，展現台日友好。

高雄市日僑學校為台灣的一所日僑學校，提供給日僑、日本學童就讀，於1969年在高雄市三民區河北一路18號創立，後續在2012年與苓雅區中正國小簽訂租用契約，租借學校信義樓1至4樓共20間教室，作為上課及辦公的場域。

然而中正國小校舍年久老舊，經過多年風吹日晒雨淋，學校信義樓外牆都出現斑駁破損，為了顧及日僑學校師生安全，趙天麟、謝文斌都極力向中央爭取約1700萬元經費以翻新校舍外牆。

趙天麟表示，高雄市日僑學校是全台唯一外僑學校與公立小學共構在同一校園內，台灣跟日本學童一起學習、生活，令人感到開心。特別是日僑學校學童們，還在總統府音樂會特別受邀演出，不管在日本在台灣都受到回響、歡迎。

趙天麟說，後來得到謝文斌提出要求，很希望日本小朋友在更好學習環境學習，目前校舍設備已經更新，外牆還比較老舊，盼爭取中央經費，讓中央跟地方一起完成，積極提出約1700萬經費，期待教育部盡快核定，促成美事，讓日僑、中正國小學童們在更美輪美奐校園學習。

趙天麟指出，這必須還需要地方政府自籌，希望市議員一起幫忙，希望台日友誼能藉著日僑、中正國小校園萬強更新，建立更深入情誼，「這是教育大事，也是外交大事」

國教署代表表示，先了解學校需求，後續會依照學校需求，相關意見會排入審查核定，盡量朝向補助學校方向協助。

日本台灣交流協會高雄事務所所長奥正史表示，日僑學校是為台日友好關係橋梁，感謝各界支持完善日僑學校學習環境；日僑學校校長崛山知基說，希望台灣更有好關係能夠發揚光大。

中正國小校長陳棨信表示，兩國學童在學校都開心愉快相處，除了一起上課外，還會安排日籍老師教基礎日語，讓學童們建立國際觀；崛山知基對於教育也很用心，每天都在校門口歡迎學童上學，兩校情誼學童、家長間都相互支持，校舍全面整理，讓學校整體便完善，學童們都能愉快長大「教育沒有分國界」。

此外，中正國小操場跑道也去年完成重鋪翻新，謝文斌表示，教育局積極爭取教育部體育署整建經費補助，在地方立法委員與議員們的盡心協助下，2020年起迄今高雄市獲體育署核定補助164間學校跑道整建工程，總金額近10億元，受補助校數也是全國最多。