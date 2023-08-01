暑假開始是夜市人潮旺季，桃園市經發局為因應父親節即將到來，8月6日將於中壢觀光夜市將於舉辦「夏夜生活祭」活動，現場架起巨大布幕，化身為星空電影院播放大小朋友都喜歡的皮克斯動畫片「可可夜總會」，邀請親子家庭一同來看電影吃美食。現場也有消費集點套圈圈體驗活動，只要套到指定桿上，就有機會獲得價值500元夜市抵用金，超值好康千萬不要錯過。

桃園市政府延續去年「夏夜生活祭」數位體驗氛圍，民眾只要在8月6日活動當天於夜市消費購物，就可以參加消費數位集點活動，集滿3點就可前往服務台參加套圈圈活動，有機會套中100至500元不等的夜市抵用金，若沒有套中也有安慰獎50夜市抵用元可拿，總計共發出610份，讓民眾邊吃美食邊看電影。

下午五點開始也有兒童劇團「禮物盒劇團」帶來精采演出，歡迎民眾全家大小一同來逛夜市、玩遊戲，共同歡慶父親節。

經濟發展局說明，暑假開始是夜市人潮旺季，估計本次活動將為夜市提升2成以上業績，也歡迎外縣市的民眾前來桃園各大夜市，品嘗獨家美食、感受夏夜氛圍。

另外也配合父親節推出「AR手機濾鏡活動」，民眾使用指定濾鏡於中壢夜市內拍攝，並上傳指定貼文，將有機會抽中Apple Watch SE智慧手錶，活動開始連續三周將各抽一支(7月29日起至8月20日止)，也邀請民眾父親節帶爸爸一起來逛夜市，用手機炫父抽好禮看電影。相關活動資訊詳情請搜尋「桃園有好市」粉絲專頁（https://www.facebook.com/tygoodmarket/）