必勝客今天推出與《進擊的巨人》聯名的「必勝の巨人」超特盛套餐，超複雜的披薩配料排法在上市前就讓員工直呼是在開玩笑嗎？餐期哪有空在那裡擺巨人，今上市第一天，不少人馬上買來朝聖，結果實品一打開笑歪網友，直呼「一口爛牙笑死」、「有吃檳榔哦」。

一名網友今天在PTT發文，分享巨人披薩開箱，只見巨人披薩的臉部配料擺得很像巨人，但是牙齒大崩壞，歪七扭八又紅紅的樣子慘不忍睹，看起來口腔狀態不是很好，讓原PO感嘆「看來廚房真的很怒」。

照片曝光後，大批網友看了笑翻，「檳榔嚼太多的超巨」、「這一定有口腔癌或肺癌」、「牙齒壞光光…」、「到底是哪個聰明的人，讓這種企劃通過的？」、「這牙齒該去看牙醫了吧」、「檳榔嘴，很台灣www」、「還算有排出外型啦，廚房盡力了」。

但這還不是最慘的，還有網友分享自己正在吃的巨人披薩照片，巨人臉部嚴重毀容，頭上的白色麻糬還擺錯，多放一排，「這個看起來像頭剛被砸」、「上面那個麻糬怎麼這麼多XD」、「這是被主席踩過？」、「你那個巨人是被車輾過尼XD面目全非阿」、「哈哈哈，感受到店員的怨恨」、「廚房一定想殺人，什麼狗乾披薩」。